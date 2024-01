Vacinas contra a gripe e a COVID-19 vão ser disponibilizadas a pessoas a partir dos 45 anos

Num alargamento anunciado pela secretária de Estado da Promoção da Saúde, as vacinas contra a gripe e contra a COVID-19 vão ser disponibilizadas também a pessoas a partir dos 45 anos.

Numa entrevista à RTP, a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, revelou que as vacinas contra a gripe e contra a COVID-19 vão começar a ser disponibilizadas também a pessoas a partir dos 45 anos.

Explicou a secretária de Estado, justificando este alargamento com o facto de haver stock suficiente para responder à conjuntura atual, em Portugal.

A vacinação gratuita contra a COVID-19 e contra a gripe, feita nas farmácias, abrange, neste momento, pessoas a partir dos 60 anos.

O alargamento para pessoas mais jovens, a partir dos 45 anos, deverá ser anunciado, formalmente, durante o dia de hoje.

Aquilo que está bem demonstrado é que, abaixo dos 60 anos, as pessoas que têm maior benefício em vacinar-se contra a gripe foram aquelas que foram inicialmente visadas, ou seja, as que têm condições de saúde ou outras que as colocam com um risco acrescido.