Tem uma parede livre na sua sala? Dê-lhe outra vida com o novo projetor Wanbo X5

Se gosta de ver filmes e séries numa imagem grande, as TVs de grandes dimensões podem ser uma opção, já que estão a preços cada vez mais acessíveis. No entanto, além de serem mais caras que um projetor, não têm tanta flexibilidade de utilização, tanto no transporte como na fixação. Conheça o novo Wanbo X5, uma excelente alternativa a uma TV de 75"+.

Os projetores portáteis respondem a uma série de necessidades, sendo o ambiente de cinema que proporciona aquela que mais cativa. Contudo, também respondem a contextos profissionais, nos quais seja necessário projetar algo.

O novo Wanbo X5 traz tecnologia recente e muitas funcionalidades interessantes.

O Wanbo X5 tem uma excelente capacidade de brilho, de 1100 ANSI. Tem uma resolução nativa de 1080p, com capacidade de descodificação até 4K com HDR10. O contraste dinâmico é de 3000:1.

Com uma fonte de luz LED, é adequado para projetar a uma distância entre 1,3m e 4m, que se traduz numa diagonal de projeção de 40 a 120", algo bastante interessante para um projetor com um preço na ordem dos 200€.

É silencioso, com um ruído ≤35dB/m, tem foco automático e ajuste automático da forma da imagem, garantindo automaticamente uma imagem retangular mesmo que a projeção não seja feita perpendicularmente.

Traz o Android TV 9.0 (não confundir com o Android de smartphones/tablets), a correr num sistema com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Como fonte de conteúdos, além dos serviços de streaming habituais como Netflix, YouTube, PrimeVideo, Disney+, entre outros, através da ligação Wi-Fi 6 Dual Band, também estão disponíveis 2 portas USB 2.0, uma entrada HDMI e uma entrada AV IN. Tem também Bluetooth 5.0, que permite reproduzir para um sistema de som externo.

Para reprodução de som, conta com 2 altifalantes de 5W, que equivale ao som geralmente disponível numa TV de gama média.

Preço e disponibilidade do novo projetor Wanbo X5

O novo projetor Wanbo X5 está disponível por apenas 211,95€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto NNNWANBOX5. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu. Receberá ainda de oferta uma tela de projeção Wanbo de 100", no valor de 27,81€.

Wanbo X5

