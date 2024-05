Os perigos e as oportunidades das criptomoedas: compreenda o mercado

O mercado das criptomoedas atravessa um momento confuso em 2024, depois de um longo período de descrédito a que associamos a fraude da Exchange FTX e ainda a enorme correção na Bear Market. O facto da Bitcoin ter valorizado na ordem dos 330% até agora, recuperando anteriores picos de preços, pode não ser sinal de caminho certo.

Os perigos do mercado cripto – Descapitalização e fraude

O que se passou com a Bitcoin e com a indústria cripto entre 2021 e 2022 foi um susto tremendo que prejudicou muitos investidores. Isso é fruto normalmente das más decisões de investimento associadas a emotividade e inconsciência quando se entra nos mercados. Ver os gráficos da Bitcoin no longo prazo e perceber que a criptomoeda tende sempre a valorizar ao longo dos anos trouxe muito dinheiro à indústria, colocação de ordens com alavancagem e divulgação de propaganda nas redes. Só que a correção foi forte e isso levou muitas pessoas a prejuízos.

O que assistimos efetivamente em 2021 e 2022 foi uma descapitalização brutal de várias altcoins, mas também de Bitcoin, fruto das enormes instabilidades geopolíticas, nomeadamente a crise energética que se sucedeu à guerra na Ucrânia. Investidores institucionais mobilizaram o seu capital para produtos mais seguros como o ouro, e isso impôs a descapitalização de produtos mais arriscados, incluindo as criptomoedas.

Também houve momentos de fraude, sendo o maior exemplo disso o escândalo que envolveu Sam Bankman-Fried e a sua Exchange FTX. O problema com esta Exchange é que, em finais de 2022, viríamos a descobrir que os fundos depositados para compra de cripto eram, na verdade, mobilizados para outras contas em Hong Kong controladas pela empresa Alameda Research. Ou seja, os utilizadores perdiam o controle e a custódia dos seus fundos sem o saberem.

Quando se soube da má gestão e da atividade negligente da FTX com os fundos dos utilizadores, rapidamente o valor do token da FTX – chamado FTT – caiu a pique. Mas também Ethereum e Bitcoin derraparam para mínimos históricos de dois anos, o que agravou muito a confiança no mercado.

É legal investir em criptomoedas em Portugal?

Portugal é um país ainda relativamente liberal no que respeita ao investimento em criptomoedas, apesar de estar a aplicar alguma regulação que já implica pagamento de impostos em algumas ocasiões. Até há relativamente pouco tempo, qualquer pessoa podia lucrar no mercado cripto sem ter de pagar mais-valias por isso. Agora, e se negociar criptomoedas que resultem em lucro e cuja margem temporal entre compra e venda seja inferior a dois anos, então as mais-valias têm de ser declaradas em sede de IRS, com o pagamento de impostos devido.

Por outro lado, basta negociar com lucro qualquer criptomoeda e deixá-la em carteira durante dois anos para que esta regra da declaração de mais-valias deixe de se aplicar. Por isso, continua a ser legal e gratuito negociar criptomoedas em Portugal desde que conheça esta nuance da lei.

Note-se que algumas Exchanges como a Binance têm tentado obter licença e regulação para funcionar em Portugal, sob a égide do Banco de Portugal, mas ainda não o conseguiram. Apesar disso, o seu mercado continua aberto aos investidores portugueses, e qualquer um pode livremente comprar e vender criptomoedas sem que isso seja proibido. A única questão é que os seus fundos não estarão protegidos se acontecer algo como o que se passou na FTX, mas é um cenário improvável com uma Exchange com reputação como a Binance.

