ESET reforça proteção de IA com novas soluções

A ESET, maior empresa europeia de cibersegurança, anunciou um conjunto de novas funcionalidades de proteção de Inteligência Artificial (IA) projetadas para salvaguardar a forma como os colaboradores interagem com ferramentas de IA.

As novas funcionalidades, demonstradas ao vivo durante a RSA Conference (RSAC) 2026, serão lançadas ainda em 2026 e trazem ao mercado uma nova abordagem para proteger todo o ciclo de interações com IA, permitindo analisar os riscos emergentes associados ao seu uso quotidiano e à adoção de IA agêntica nas empresas.

As ferramentas de IA são cada vez mais introduzidas nos fluxos de trabalho empresariais, muitos colaboradores recorrem a chatbots de open cloud sem supervisão das equipas de TI, o que pode criar riscos de Shadow AI e expor dados sensíveis, tais como: documentos internos, chaves de API, informações sigilosas e credenciais. A ESET responde a este desafio com tecnologias que atuam o mais próximo possível da fonte, incluindo uma tecnologia de browser seguro que interceta as interações com IA e analisa tanto os prompts como as respostas em tempo real.

À medida que as empresas dependem cada vez mais da IA para produtividade e automação, enfrentam riscos crescentes em torno da exposição de dados sensíveis, violações de conformidade e outputs enganosos. A IA agêntica está a deslocar o campo de batalha da segurança de volta ao endpoint. A ESET passou mais de 30 anos a construir proteção de endpoint, baseada em IA e machine learning, pelo que estamos numa posição única para ajudar as organizações a proteger esta nova vaga de IA exatamente onde ela começa.

Juraj Jánošík, Diretor de Inteligência Artificial da ESET.

Proteção total na interação com IA

Nas demonstrações realizadas na RSAC 2026, a nova funcionalidade de proteção de IA sinalizou URLs maliciosos submetidos através de prompts de chatbot, registando a atividade no endpoint e disponibilizando-a na plataforma ESET PROTECT para investigação. A mesma abordagem aplica-se a tentativas de injeção de prompt, scripts e inputs com dados sensíveis, permitindo às organizações bloquear ou monitorizar a atividade em conformidade com as suas políticas internas.

As equipas de segurança passam ainda a ter visibilidade sobre a forma como as ferramentas de IA são utilizadas em toda a organização, através dos registos da plataforma ESET PROTECT. Isto reforça a capacidade de investigação de riscos e implementação de políticas de segurança.

IA na Supply Chain: A nova fronteira do ataque

Com a expansão do uso de IA agêntica, a superfície de ataque estende-se para além das interações com chatbots, incluindo os riscos emergentes da IA na supply chain . Entre estes, contam-se frameworks e ferramentas de IA comprometidas, como trojans em bibliotecas amplamente utilizadas como o LiteLLM, bem como agentes autónomos como o OpenClaw, capazes de executar ações num sistema com supervisão limitada.

A ESET já protege os seus clientes contra este tipo de ataques entregues através de repositórios standard e mantém-se empenhada em aprofundar a investigação e o desenvolvimento neste domínio. Há mais de 30 anos que a ESET é pioneira na segurança de endpoints de leve e alto desempenho, impulsionada por machine learning e inteligência artificial.

Estas novas capacidades ampliam essa base, ajudando as organizações a defenderem-se contra o panorama de ameaças em rápida evolução dos dias de hoje, onde os cibercriminosos recorrem cada vez mais à IA para ampliar os ataques, visar os colaboradores e automatizar técnicas sofisticadas de engenharia social.

ESET AI Skills Checker

Como parte da sua inovação mais abrangente em segurança de IA, a ESET lançou gratuitamente o ESET AI Skills Checker na RSAC 2026.

Disponível para não-clientes ESET e construído sobre a mesma tecnologia dos produtos de segurança de endpoint e do ESET LiveGuard, a ferramenta analisa skills de IA em busca de instruções ocultas, código malicioso e comportamentos de risco, recorrendo à inspeção multicamada e sandboxing em cloud. Esta funcionalidade encontra-se já disponível para os utilizadores atuais do ESET Endpoint.

Agentic AI Foundation

Como único membro dedicado à cibersegurança na Agentic AI Foundation (AAIF), a ESET trabalha para proteger os protocolos de comunicação de agentes de IA emergentes em colaboração com líderes da indústria, como a OpenAI, Amazon, Microsoft e Anthropic.

Em conjunto, o grupo está a trabalhar para estabelecer standards de confiança, designs de protocolo seguros e boas práticas para a interoperabilidade de agentes de IA.