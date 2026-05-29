Toyota bZ4X Touring: o SUV elétrico promete não ter medo de aventura, nem de bagagem

A Toyota reforça a aposta nos elétricos com uma versão ampliada do bZ4X, entregando mais espaço, mais potência e capacidade real para o terreno. O bZ4X Touring chegou a Portugal este mês e nós fomos conhecer a proposta: um companheiro para quem não abre mão da aventura, ao mesmo tempo que não evita "levar a casa às costas".

Um bZ4X com mais músculo e, especialmente, mais mala

Com o bZ4X Touring, a Toyota não reinventou a roda, mas pegou numa base já bem avaliada e resolveu os dois problemas que qualquer família aventureira identifica num SUV elétrico: espaço e capacidade de carga.

A partir do pilar C, o modelo cresceu 140 mm em comprimento, e esse acréscimo foi canalizado quase na totalidade para a bagageira, que passa a oferecer 669 litros com os bancos traseiros no lugar, um aumento de 48% face ao bZ4X convencional.

Com os bancos rebatidos em configuração 60:40, chegam-se aos 1178 litros. São números que rivalizam com os maiores do segmento.

A abertura da bagageira também foi revista, sendo agora 21 mm mais larga e 23 mm mais alta. A porta traseira elétrica facilita o acesso mesmo quando se transportam volumes mais incómodos.

Para quem precisa de ainda mais capacidade, os rails de tejadilho suportam até 80 kg em andamento, e a versão com tração integral (AWD) pode rebocar até 1500 kg.

Design robusto de raiz elétrica

Visualmente, o bZ4X Touring mantém a identidade da gama BEV da Toyota, que é reconhecível pela frente em forma de cabeça de tubarão-martelo, mas ganha uma personalidade mais musculada.

Os para-choques foram redesenhados, surgem placas de proteção dianteira e traseira, e as guarnições dos arcos das rodas têm acabamento granulado que reforça o caráter off-road do modelo.

As jantes disponíveis são de 18 ou 20 polegadas, ambas em preto mate, e a paleta de cores inclui uma nova opção Bronze Brilliant pensada precisamente para o perfil de "aventura" do modelo.

No interior, a linguagem é a mesma do bZ4X: painel de instrumentos ultrafino, ecrã multimédia de 14 polegadas, seletor rotativo, e dois carregadores sem fios na consola.

Os passageiros traseiros ficam com saídas de ar dedicadas e duas portas USB de 60 W. A versão Lounge inclui tejadilho panorâmico de série.

Motorizações disponíveis

Na variante com tração dianteira (FWD), o motor produz 165 kW/224 cv e 268,6 Nm, suficientes para uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e uma autonomia WLTP de até 591 km, com um consumo de referência de 14,0 kWh/100 km.

Na versão AWD, o segundo motor elétrico traseiro adiciona 167 kW, elevando a potência total para 280 kW/380 cv. Este é o Toyota não desportivo mais potente alguma vez fabricado pela marca. O 0-100 km/h faz-se em 4,5 segundos, e a autonomia chega aos 480 km.

Tração FWD AWD Capacidade da Bateria (bruta, kWh) 74.7 74.7 Consumo Energia (WLTP combinado, kWh/100 km) 14.0 16.6 (Jante 20'') Autonomia (WLTP combinado, km) até 591 até 480 (20'') Potência (kW / cv) 165/224 280/380 Binário (Nm) 268.6 268.6 (FR) + 268.6 (TR) 0-100 km/h (seg) 7.3 4.5

O carregamento rápido em DC de 150 kW leva a bateria de 10 a 80% em 28 minutos, mesmo em temperaturas negativas, graças ao sistema de pré-condicionamento.

Em condições muito adversas, como -20 °C, esse tempo sobe apenas para cerca de 30 minutos quando o pré-condicionamento está ativo.

Para quem carrega em CA, estão disponíveis carregadores de bordo de 11 kW ou 22 kW; o carregamento de 10 a 100% utilizando corrente alternada demorará cerca de 7 ou 3,5 horas (11/22 kW).

X-MODE e Grip Control

A promessa off-road traduz-se na herança dos sistemas X-MODE e Grip Control, que ajustam o comportamento do veículo consoante a superfície, seja lama, neve, neve profunda ou terreno irregular.

O Grip Control assume o controlo da velocidade em descidas, subidas e terreno plano, libertando o condutor para se concentrar na trajetória.

O Downhill Assist Control garante uma descida controlada sem intervenção nos pedais. O bZ4X Touring conta ainda com uma passagem a vau até 500 mm de profundidade.

O sistema de controlo da tração integral foi revisto, melhorando o desempenho em superfícies irregulares e de baixa aderência.

O controlo convencional ajusta a distribuição da força motriz entre os eixos dianteiro e traseiro de acordo com a velocidade relativa das rodas dianteiras e traseiras e o ângulo de viragem do carro.

Melhorado para que a diferença de velocidade entre as rodas esquerda e direita também seja tida em conta, o sistema proporciona uma condução mais suave em superfícies irregulares e maior estabilidade ao conduzir na neve.

A versão FWD beneficia de um modo Snow para arranques seguros em piso deslizante.

Segurança assegurada

Em matéria de assistência à condução, o pacote Toyota T-Mate cobre praticamente todos os cenários:

O Sistema de Pré-Colisão (PCS) deteta peões, ciclistas e veículos em cruzamentos, incluindo situações de viragem;

O Proactive Driving Assist antecipa riscos e atua nos travões e direção antes de uma situação de emergência.

Além disso, estão presentes as seguintes tecnologias:

Controlo de manutenção de faixa;

Cruise control adaptativo inteligente;

Monitor de ângulo morto;

Deteção de aproximação traseira;

Assistente de mudança de faixa.

As atualizações chegam over-the-air, sem necessidade de visita à oficina.

Toyota quer responder às necessidades reais das famílias

O bZ4X Touring é a resposta da Toyota a uma necessidade concreta das famílias e aventureiros que querem um elétrico, mas não querem abdicar de espaço, capacidade de reboque ou desempenho em terreno difícil.

A autonomia de 591 km na versão FWD é um argumento sério. Os 380 cv e os 1500 kg de reboque na versão AWD são outro. A garantia de bateria até um milhão de quilómetros ou 10 anos completa um pacote difícil de ignorar.

Preço em Portugal

O Toyota bZ4X Touring está disponível, em Portugal, a partir de 52.200 euros para a versão Touring Premium (FWD), e 59.900 euros para a versão Touring Lounge (AWD).