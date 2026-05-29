O que acontece se a minha carta de condução for cassada?

O sistema de carta por pontos continua a penalizar milhares de condutores em Portugal. Desde a entrada em vigor deste modelo, mais de 4 mil automobilistas ficaram sem carta de condução devido à perda total de pontos.

Segundo dados recentes, o excesso de velocidade mantém-se como a principal infração nas estradas portuguesas, sendo responsável por grande parte das contraordenações graves e muito graves registadas pelas autoridades.

Atualmente, todos os condutores começam com 12 pontos na carta de condução. No entanto, estes pontos podem ser retirados sempre que são cometidas infrações rodoviárias ou crimes relacionados com a condução. Quando o condutor chega aos zero pontos, a carta é automaticamente cassada.

Em Portugal, quando a carta de condução é cassada, significa que perde o direito de conduzir e o título de condução deixa de ser válido. É uma medida mais grave do que uma simples suspensão.

Carta Cassada: o que acontece na prática?

Fica proibido de conduzir qualquer veículo para o qual a carta era válida.

Tem de entregar a carta às autoridades.

O título de condução é cancelado.

Não pode pedir uma nova carta imediatamente.

Normalmente, após a cassação, existe um período de 2 anos sem poder obter novo título de condução. Se conduzir após a cassação, pode cometer o crime de condução sem habilitação legal.

Além da velocidade excessiva, também o uso do telemóvel ao volante, a condução sob efeito de álcool e o desrespeito pelas regras de trânsito continuam entre as infrações mais frequentes.

As autoridades reforçam que o sistema de carta por pontos tem como principal objetivo promover uma condução mais segura e reduzir a sinistralidade rodoviária. Ainda assim, os números mostram que muitos condutores continuam a adotar comportamentos de risco nas estradas portuguesas.

Importa recordar que os condutores podem recuperar pontos através de períodos sem infrações ou mediante frequência de ações de formação específicas previstas na lei.