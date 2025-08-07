“Estou Aqui! Crianças”! PSP está a oferecer pulseiras identificadoras
A Polícia de Segurança Pública (PSP) e restantes parceiros do projeto “Estou Aqui” sabem a importância que o seu filho tem na sua vida. Nesse sentido foi criada uma pulseira identificadora. Se ainda não pediu a pulseira para o seu filho de que está à espera? É grátis!
Pulseira da PSP “Estou Aqui”
A pulseira “Estou Aqui” da PSP foi desenvolvida com elevados padrões de qualidade para permitir que seja utilizada nas mais variadas condições e o tecido utilizado está preparado para aguentar até 12 meses sem perder a qualidade.
A pulseira foi concebida com matéria-prima zamak e o acabamento foi garantido com cobre e banho de níquel. A gravação da inscrição “Call/Liga 112” foi feita em baixo-relevo e o código alfanumérico foi gravado a laser. A pulseira é pessoal e intransmissível.
Como pedir a pulseira?
O pedido da pulseira pressupõe o preenchimento pelos pais de um conjunto de informações relevantes: dados pessoais, dados para contacto imediato caso a criança se perca e informação crítica, como medicação recorrente, doenças crónicas ou outras.
Estes dados são confidenciais e destinam-se unicamente a ser utilizados pelas autoridades para promover o imediato reencontro da criança com os pais. É possível realizar um pedido Nominal (pedido das pulseiras para os seus filhos) ou de Grupo (pedido realizado por parte de uma instituição) - ver aqui.
Como funciona a pulseira?
Sempre que alguém for encontrado perdido, bastará ligar para o número de emergência ou para uma esquadra da PSP, fornecer o código alfanumérico gravado na pulseira e de imediato será acionado um carro-patrulha e a família alertada. A pulseira tem dois anos de “vida útil”, devendo ser renovada na base de dados, findo esse período.
O programa é destinado a crianças dos 2 aos 10 anos. Contudo, é aberta a exceção caso a criança seja capaz de andar sozinha antes dos 2 anos de idade. Para aderir ao programa ou caso seja necessário trocar a pulseira é possível fazê-lo no site. O pedido pode ser feito por parte dos pais, ou por parte de uma instituição (escolas, infantários, ONG, ATL).
As pulseiras devem ser pedidas através do site do Programa Estou Aqui!
os meus passam o verão todo de Apple Watch, conheço pais que compram o Watch SE ou versões mais antigas só para terem maior controlo de onde andam os filhos