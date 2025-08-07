“Estou Aqui! Crianças”! PSP está a oferecer pulseiras identificadoras

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e restantes parceiros do projeto “Estou Aqui” sabem a importância que o seu filho tem na sua vida. Nesse sentido foi criada uma pulseira identificadora. Se ainda não pediu a pulseira para o seu filho de que está à espera? É grátis!

Pulseira da PSP “Estou Aqui”

A pulseira “Estou Aqui” da PSP foi desenvolvida com elevados padrões de qualidade para permitir que seja utilizada nas mais variadas condições e o tecido utilizado está preparado para aguentar até 12 meses sem perder a qualidade.

A pulseira foi concebida com matéria-prima zamak e o acabamento foi garantido com cobre e banho de níquel. A gravação da inscrição “Call/Liga 112” foi feita em baixo-relevo e o código alfanumérico foi gravado a laser. A pulseira é pessoal e intransmissível.

Como pedir a pulseira?

O pedido da pulseira pressupõe o preenchimento pelos pais de um conjunto de informações relevantes: dados pessoais, dados para contacto imediato caso a criança se perca e informação crítica, como medicação recorrente, doenças crónicas ou outras.

Estes dados são confidenciais e destinam-se unicamente a ser utilizados pelas autoridades para promover o imediato reencontro da criança com os pais. É possível realizar um pedido Nominal (pedido das pulseiras para os seus filhos) ou de Grupo (pedido realizado por parte de uma instituição) - ver aqui.

Como funciona a pulseira?

Sempre que alguém for encontrado perdido, bastará ligar para o número de emergência ou para uma esquadra da PSP, fornecer o código alfanumérico gravado na pulseira e de imediato será acionado um carro-patrulha e a família alertada. A pulseira tem dois anos de “vida útil”, devendo ser renovada na base de dados, findo esse período.

O programa é destinado a crianças dos 2 aos 10 anos. Contudo, é aberta a exceção caso a criança seja capaz de andar sozinha antes dos 2 anos de idade. Para aderir ao programa ou caso seja necessário trocar a pulseira é possível fazê-lo no site. O pedido pode ser feito por parte dos pais, ou por parte de uma instituição (escolas, infantários, ONG, ATL).

As pulseiras devem ser pedidas através do site do Programa Estou Aqui!