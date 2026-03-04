PSP lança alerta para todos por causa de uma burla

Estão a circular mensagens fraudulentas em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, solicitando pagamentos em dívida ou o acesso a links fraudulentos.

Burla em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde

De acordo com a Policia de Segurança Pública, estas mensagens em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde são um esquema fraudulento, com o objetivo de obter dados pessoais, bancários ou dinheiro.

Lembre-se...

O Ministério da Saúde não envia SMS com referências bancárias para pagamento;

Não clique em links suspeitos;

Não forneça dados pessoais ou bancários;

Não efetue qualquer pagamento.

Em caso de dúvida, contacte a sua unidade de saúde ou o SNS 24 (808 24 24 24).

Se já realizou pagamentos ou transmitiu dados pessoais, deve guardar todas as comunicações (mensagens, e-mails, capturas de ecrã, etc.) e denunciar à PSP.

Estas campanhas costumam aparecer em “vagas” e mudam pequenos detalhes (texto, links, remetentes) para contornar filtros. A regra de ouro mantém-se: não validar pagamentos nem partilhar dados com base numa SMS. Quando há dúvidas, confirme sempre por via oficial.