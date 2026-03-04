PSP lança alerta para todos por causa de uma burla
Estão a circular mensagens fraudulentas em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, solicitando pagamentos em dívida ou o acesso a links fraudulentos.
Burla em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde
De acordo com a Policia de Segurança Pública, estas mensagens em nome do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde são um esquema fraudulento, com o objetivo de obter dados pessoais, bancários ou dinheiro.
Lembre-se...
- O Ministério da Saúde não envia SMS com referências bancárias para pagamento;
- Não clique em links suspeitos;
- Não forneça dados pessoais ou bancários;
- Não efetue qualquer pagamento.
- Em caso de dúvida, contacte a sua unidade de saúde ou o SNS 24 (808 24 24 24).
- Se já realizou pagamentos ou transmitiu dados pessoais, deve guardar todas as comunicações (mensagens, e-mails, capturas de ecrã, etc.) e denunciar à PSP.
Estas campanhas costumam aparecer em “vagas” e mudam pequenos detalhes (texto, links, remetentes) para contornar filtros. A regra de ouro mantém-se: não validar pagamentos nem partilhar dados com base numa SMS. Quando há dúvidas, confirme sempre por via oficial.
Nem sei para que é que a PSP “borrou” a entidade, habitualmente é a 21800:
Max 15 de Setembro de 2025 às 15:40
Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS. Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
“Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”–
A entidade 21800 pertence à empresa Media Medics BV /Online Payment Platform, um intermediário financeiro legítimo, sediada nos Países Baixos, autorizado para gerar referências multibanco, por exemplo para permitir recargas de contas no PayPal – o titular da conta obtém uma referência MB e faz uma pagamento por MB, um dos meios de reforçar o saldo.
No entanto, há um alerta importante – embora a entidade 21800 seja legítima, tem sido explorada por burlões há vários anos. Muitos consumidores têm recebido SMS ou emails falsos de entidades como SNS24, EDP ou OLX ou ate mesmo PSP, pedindo pagamentos geralmente de baixo valor para não levantar suspeitas. Além de burlas de falsas dívidas, ha notícias de ter sido utilizada em burlas do tipo Olá Pai/Olá Mãe”
No número, que tenho whatsapp, já recebi da SAUDE24 e SNSS24, a dizer que devo valores de 9, a 83 euros, “Despesas de saúde não pagas”. Há uma diferença, para as antigas: dizem que só tem 24 horas, para pagar ou “Terá de pagar 800 euros de taxa, e juros, calulados no pagamento judicial.”
As entidades já mudam, maioria são contas paypal ou revolut. Se usarem, o homebanking ou uma caixa multibanco, coloquem o ID e a referência. Vão ver informação sobre “REV Cyp-993054”, isto é uma conta Revolut, num banco cipriota.
Normalmente, estas contas, são para compra de criptomoedas ou casas de apostas. Mal paguem, acabou-se. A conta é usada para colocar dinheiro, numa conta, de apostas, fazer apostas “fáceis” e dinheiro é lavado, para alguém (podem ser portugueses!) ou para compra de criptomoeda e passar, para levantar por cartão presente, de alguma loja online, que permita trocar, os cartões por reembolsos, do valor.