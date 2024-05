Alternativa do ChatGPT ao motor de pesquisa da Google pode chegar em poucos dias. Vai testar?

O ChatGPT fez o mundo virar a atenção para a Inteligência Artificial (IA), com muitas novidades a surgirem, desde então. Agora, poderemos estar a poucos dias de conhecer uma alternativa do chatbot ao motor de pesquisa da Google.

Segundo avançado pelo Android Authority, um domínio registado recentemente aponta para um futuro motor de pesquisa com o ChatGPT. A mesma fonte revela que rumores recentes apontam para a apresentação de uma nova oferta de pesquisa na Web com o ChatGPT, prevendo-se um confronto direto com a hegemonia da Google nesta matéria. Esta apresentação deverá acontecer a 9 de maio.

Um utilizador do Reddit terá detetado a criação de certificados SSL para o domínio search.chatgpt.com, e o Android Authority terá encontrado, também, um tweet do anfitrião de um podcast de IA a sugerir uma potencial data de lançamento.

O subdomínio mencionado atualmente exibe a mensagem "Não encontrado", em vez de mostrar um erro 404 ou de domínio, aumentando a especulação.

Conforme recordado, apesar de não haver mais detalhes, a ideia de a OpenAI lançar um motor de pesquisa poderá fazer sentido em termos estratégicos. Afinal, a Microsoft, que é uma grande investidora da OpenAI, ainda não foi capaz de desafiar significativamente a Pesquisa da Google apenas com o Bing.

Mais, há alguns meses, o The Information noticiou que a OpenAI estaria a desenvolver um produto de pesquisa na Web parcialmente alimentado pelo Bing.

Este novo produto de pesquisa baseado no ChatGPT poderá ser muito interessante, pois estará intimamente associado à IA, como a Search Generative Experience (SGE) da Google. Assim, poderá ir além dos resultados rápidos e oferecer, por exemplo, resumos.

De qualquer modo, estando o dia 9 de maio tão próximo, não tardará até percebermos os planos da mãe do ChatGPT.