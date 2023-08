Coleciona as caixas dos seus smartphones e outros gadgets? Se ainda não, devia!

Hoje em dia, as caixas são quase uma extensão dos próprios gadgets, havendo quem gosta de as manter e colecionar... para uma eventualidade. Já faz parte dessa comunidade?

Se é utilizador da Apple, provavelmente, tem, por casa, alguma caixa da marca. Seja desta, ou de outra, saiba que não é o único e que, aparentemente, existem até comunidades de pessoas que se orgulham de as colecionar.

Uma das mais relevantes (se relevante for a palavra, para este contexto) é o subreddit r/Appleboxes, onde mais de 5000 utilizadores publicam imagens de todos os tipos, a mostrar caixas de vários produtos da Apple.

De facto, esta tendência motivou as fabricantes a esforçarem-se na hora de pensar na caixa do produto que, assim, se tornou uma parte consideravelmente valiosa. Se antes as caixas tinham o lixo como destino, agora, as empresas prestam-lhes mais atenção e são mais cuidadosas na sua conceção, nomeadamente, na escolha dos materiais.

Além da Apple, também a OnePlus, por exemplo, já demonstrou que valoriza a caixa dos seus produtos.

Mas não são só as caixas de smartphones que servem os colecionadores:

Se chegou até aqui e se está a perguntar sobre o motivo pelo qual as pessoas decidem acumular, ou colecionar, as caixas dos seus produtos tecnológicos, então, saiba que existem várias razões.

Primeiro, a possibilidade de revender o produto, no futuro, incluindo a caixa original - o que muitas vezes agrega valor e justifica um aumento do preço final. Depois, na mesma linha de pensamento, a possibilidade de vender as caixas, sem vender o produto. Afinal, hoje, há quem as procure vazias, por forma a agregar valor e aumentar o preço pelo qual está a vender um determinado artigo.

Terceiro, não deixam de fazer parte da história da tecnologia, pois foram concebidas e vendidas a par dos próprios gadgets e há quem lhes veja importância nesse sentido.

Por fim, o facto de o unboxing de produtos tecnológicos ser, como deve saber, um negócio em crescimento, entre os criadores de conteúdo. Ora, caixas visualmente agradáveis ajudam à construção positiva da perceção do produto como um todo.

Coleciona as caixas dos seus produtos tecnológicos? Se sim, por alguma razão?