Huawei MatePad SE 11’’: entretenimento para toda a família

A Huawei acaba de apresentar o MatePad SE 11’’, um tablet com tecnologia de ponta ao alcance de todas as famílias. Características como o ecrã Full HD+, o sistema de som melhorado e o ecossistema de aplicações abrangente fazem deste novo dispositivo a ferramenta ideal para tarefas escolares, de escritório e até lazer.

O Huawei MatePad SE 11’’ possui um conjunto de funcionalidades úteis para o dia a dia dos utilizadores, como a ligação entre vários ecrãs e ainda o App Multiplier e o Multi-Window, que permitem ao utilizador ver várias janelas e aplicações em simultâneo. Além disso, é o primeiro tablet da Série SE compatível com o Huawei M-Pen lite. A caneta suporta escrita à mão, o que permite aos utilizadores tomar notas, fazer esboços e muito mais.

Design simples, mas bonito

O Huawei MatePad SE 11'' foi pensado para utilizadores de todas as idades. Assim, foi produzido num corpo metálico único com cinco séries de ligas de alumínio, que lhe confere maior durabilidade. Para comprovar, passou em mais de 60 testes de resistência e é 45,2%4 mais robusto do que a geração anterior. Ainda assim, pesa apenas 475g5 e mede 6,9mm6 de espessura.

A antena Cavity Slot Magnetic 2.0 (CSM) traduz-se num desempenho do sinal WI-FI melhorado, ao mesmo tempo que preserva uma superfície lisa, para um design moderno e sofisticado. Está disponível em duas cores inspiradas no Espaço – azul cristal e cinza nébula –, com um toque cintilante.

Grande ecrã para uma visualização confortável

Através do ecrã Full HD+ de 11 polegadas7, com um rácio ecrã-corpo de 85% e o rácio de aspeto de 16:10, o Huawei MatePad SE 11’’ proporciona uma maior área de visualização. Por sua vez, a resolução de 1920 × 1200, os 400 nits de brilho e os 207 PPI permitem uma visualização mais nítida.

Os utilizadores podem ainda usufruir do tablet durante horas a fio, sem que os olhos se sintam cansados8, uma vez que o dispositivo conta com as certificações TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e Flicker-Free. Disponibiliza suporte para ajuste automático de brilho de 4.096 níveis, que cria transições suaves de acordo com as condições de luz ambiente.

Sistema de som otimizado e larga bateria

Está equipado com quatro altifalantes, que geram até 80 dB de som, e com o sistema Histen 9.0, que otimiza e adapta os efeitos sonoros a diferentes aplicações e cenários de utilização. Durante a reprodução de um filme ou vídeo, as vozes humanas são cristalinas e o som ambiente é imersivo. No que diz respeito a videoconferências, distingue as vozes humanas e suprime o ruído de fundo para melhorar a experiência do utilizador.

O Huawei MatePad SE 11'' conta com uma bateria de 7.700 mAh9 e garante até 21 dias10 de autonomia em modo standby. Suporta ainda o carregamento rápido de 22,5W, o que permite carregar o tablet na totalidade em apenas 140 minutos.

Este tablet da Huawei está disponível nas cores azul e cinzento, por 219€.

Huawei MatePad SE 11''