Oukitel apresenta 3 novos smartphones com o potente SoC MediaTek Dimensity 5G

A Oukitel continua a brindar o mercado com smartphones diferenciadores, e desta vez aposta na nova série de SoCs MediaTek Dimensity 5G. Lança, assim, 3 novos smartphones nas séries C e WP: C50, WP39 e WP50. Conheça-os em pormenor.

Sempre com a premissa de apresentar preços competitivos, estes novos smartphones oferecem conectividade 5G, atualmente imprescindível para conseguir boa prestação nos dados móveis, sem nunca descurar a eficiência energética.

Oukitel C50 - um smartphone 5G com ecrã grande, na gama dos 100€

O novo Oukitel C50 apresenta um design ultra-fino, de apenas 8,9 mm de espessura, fazendo jus ao que já vem sendo habitual na série C. Este dispositivo económico traz também um generoso ecrã de 6,8", que habitualmente existe apenas em dispositivos premium.

Equipado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível para 24 GB RAM e 1 TB de armazenamento, este smartphone oferece desempenho e capacidade alargados para as tarefas do dia a dia e necessidades de armazenamento.

Quanto à experiência de utilização, traz o Android 14, que assegura desempenho responsivo e segurança elevada, quer na encriptação de dados, quer na proteção de informação pessoal.

O novo Oukitel C50 está disponível por cerca de 120€ (IVA incluído).

Oukitel C50

Oukitel WP39 - design robusto ultra-fino com bateria de 11000 mAh

A caraterística que mais se destaca no Oukitel WP39 é a sua enorme bateria de 11000 mAh, alimentada por células ATL de alta qualidade. Consegue, assim, oferecer até 60 dias em standby ou 75 horas de conversação - garantindo uma produtividade ininterrupta para os utilizadores empresariais.

O design ultra-fino de 14,99 mm do WP39 também o torna no companheiro ideal para quem viaja em trabalho e precisa de um dispositivo portátil, mas duradouro.

Com um preço de cerca de apenas 185€ (IVA incluído), o smartphone robusto Oukitel WP39 oferece capacidades de topo a um preço acessível.

Oukitel WP39

Oukitel WP50 - aventura ao ar livre com um smartphone robusto, fino, resistente e feito para durar

O Oukitel WP50 oferece um design elegante e leve, com um perfil ultra-fino de 12 mm, proporcionando um manuseamento confortável e ergonómico.

Tem uma autonomia impressionante, com até 35 dias em standby e 44 horas de tempo de conversação. Este desempenho excecional da bateria torna o WP50 adequado para utilização diária, atividades ao ar livre e ambientes de trabalho exigentes.

O novo Oukitel WP50 está disponível por cerca de 175€ (IVA incluído).

Oukitel WP50

Descontos até 50% no Festival 618

Os novos smartphones Oukitel C50, WP39 e WP50, equipados com chipsets MediaTek Dimensity 5G, oferecem desempenho incomparável e conectividade 5G contínua, garantindo uma experiência de utilizador suave e responsiva. Para esses modelos, pode contar com um desconto de até 50% de desconto durante o Festival de compras 618, que decorre de 17 a 23 de junho. Não perca esta excelente oportunidade de elevar a sua experiência móvel a um valor excecional.