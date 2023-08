Tablet robusto Oukitel RT7 Titan chega a 21 de agosto com bateria de 32.000mAh

A Oukitel prepara-se para lançar um novo tablet robusto inovador. O Oukitel RT7 Titan chegará a 21 de agosto de 2023, com preço especial de lançamento, e traz uma bateria de enorme capacidade com 32.000 mAh, tem ligação à rede 5G e apresenta uma elevada durabilidade, sendo assim uma verdadeira máquina de trabalho.

Um monstro de bateria

O Oukitel RT7 Titan é o tablet com a maior bateria de sempre de 32.000 mAh. No segmento dos modelos robustos a capacidade mais comum das baterias é de cerca de 7.000 mAh a 10.000 mAh. O RT7 Titan pode suportar até 2.720 horas em standby, 220 horas em chamadas, 34 horas de navegação e 35 horas em reprodução de vídeo.

O tablet vem com funcionalidade de carregamento reverso, oferecendo grande potência para carregar outros dispositivos em emergências. Pode, por exemplo carregar 9 vezes um iPhone 14, segundo indicação da marca.

A experiência de utilização do Oukitel RT7 Titan

O processador que equipa o tablet é um MediaTek Dimensity 720 5G com 12 GB de RAM que podem ser expandidos com recurso ao armazenamento interno até 24 GB, e de armazenamento interno tem 256 GB de ROM. Assim, promete uma experiência perfeita para multitarefa, jogos e reprodução de vídeo.

A câmara principal é de 48MP e tem uma câmara de visão noturna de 20MP, com a qual os utilizadores poderão captar todos os momentos, do dia à noite. A câmara frontal é de 32MP.

A resistência de um tablet robusto

O RT7 Titan tem um ecrã com resolução FullHD+ (1200 x 1920 píxeis) de 10,1 polegadas, para uma utilização confortável e uma experiência de visualização nítida em qualquer ambiente.

Este dispositivo robusto tem certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H, sendo assim capaz de resistir a quedas, embates e temperaturas extremas, certificado pelas normas. Para facilitar o transporte desta máquina e garantir assim uma melhor utilização, a Oukitel ainda criou acessórios dedicados, nomeadamente uma alça de elevada qualidade, uma alça de mão e uma alça de ombro. Os utilizadores podem escolher facilmente o acessório preferido, dependendo das necessidades.

O preço e disponibilidade do Oukitel RT7 Titan

O RT7 Titan estará à venda no AliExpress de 21 de agosto até 27 de agosto. Nesse período, poderá ser adquirido por 289,99USD, após obter um desconto com o código 10USD do AliExpress. Adicionalmente, após colocar o código OUKITELRT7 com o valor de 10USD, o preço final será de 279,99USD, limitado às primeiras 200 unidades. Para mais informações, fique atento a novos anúncios da Oukitel.

Oukitel RT7 Titan