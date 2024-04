Não só os passeios ao fim de semana e as deslocações para o trabalho ou escola, mas também o transporte de cargas já consideráveis, podem passar a ser feitos de bicicleta elétrica. Além de mais económicas, quando comparadas com um carro, serão deslocações feitas com pouco esforço, já que o motor elétrico dará uma ajuda importante, principalmente em localidades com muitas subidas. A nova ebike Fiido T2 Longtail Cargo promete grande versatilidade, conforto e autonomia.

A Fiido tem uma nova ebike disponível no mercado que promete uma grande versatilidade, podendo ser utilizada em estrada ou terrenos mais acidentados. É também ideal para quem necessita de transportar alguma carga, graças ao seu grande suporte colocado sobre a roda traseira.

No total, a bicicleta pode transportar até 200 kg, o que é bastante superior à maioria das ebikes atualmente disponíveis. É assim uma opção, por exemplo, para quem faz entregas em zonas urbanas ou quem necessita de transportar ferramentas de trabalho mais pesadas, sem ter que andar sempre com o carro. Isto torna-se uma vantagem ainda maior para zona em que há grandes dificuldades de estacionamento.

Em termos de autonomia, a Fiido T2 pode alcançar até 110km, em modo híbrido, a bateria tem capacidade de 998.4Wh e o motor é de 750W, o que faz com seja capaz de ajudar a subir estradas inclinadas com facilidade, algo que nos acaba por afastar da utilização da bicicleta convencional, para as deslocações do dia a dia.

A Fiido dá prioridade ao conforto do ciclista e o T2 incorpora uma gama de recursos para melhorar a experiência de condução. A suspensão dianteira em liga absorve choques e solavancos, garantindo um passeio suave e confortável.

As rodas com pneus grossos e suspensão aumenta a estabilidade e a aderência, permitindo que os ciclistas enfrentem qualquer superfície de estrada com confiança. O selim e o guiador são ajustáveis, o que também contribui para o maior conforto.

Tem ainda travões de disco que garantem travagens rápidas e seguras, sendo que inclui uma luz de travagem que alerta outros condutores, aumentando a segurança do ciclista. De notar que este modelo conta com vários acessórios disponíveis que contribuem para a versatilidade da Fiido T2 Longtail Cargo.

Estamos entusiasmados em apresentar a eBike Fiido T2 Longtail Cargo ao mercado. Com o seu alcance notável, conforto superior e capacidade de carga versátil, o T2 estabelece um novo padrão em mobilidade urbana. Acreditamos que ele capacitará os passageiros, revolucionará o transporte e contribuirá para um futuro mais sustentável.

disse Keven, CTO da Fiido.

Preço e disponibilidade

A nova Ebike Fiido T2 Longtail Cargo está disponível em promoção de lançamento, por apenas 1499€ (IVA incluído). Tem ainda como oferta um kit de acessórios no valor de 199€.

O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Fiido T2 Longtail Cargo