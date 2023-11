Engenheiro tornou o Magic Mouse da Apple mais ergonómico e prático, e partilhou tudo

Para muitos, o Magic Mouse da Apple foi um falhanço, em termos de praticidade, uma vez que não é possível carregá-lo aquando da utilização. Assim sendo, um engenheiro arregaçou as mangas, e criou um rato mais prático e, além disso, mais ergonómico.

Desde a sua chegada em 2009, o Magic Mouse tem sido alvo de críticas, devido ao seu design. A ideia de instalar a porta de carregamento debaixo do rato é inconveniente, porque impede os utilizadores de carregarem o dispositivo enquanto o utilizam.

Perante este problema que tem frustrado os utilizadores da Apple, o engenheiro de sistemas da JetBrains, Ivan Kelshov, conhecido por melhorar os produtos Apple, dedicou-se a potencializar o rato.

O resultado deste "primeiro Magic Mouse ergonómico do mundo sem pontos fracos" foi mostrado através do X, pelo engenheiro.

Sem resposta da Apple, um engenheiro decidiu melhorar o Magic Mouse

Por não gostar do design do Magic Mouse da Apple e por saber o descontentamento que tem provocado, Ivan Kelshov transformou-o, melhorando-o.

Apesar de o ajuste parecer simples, Kuleshov listou o trabalho de engenharia, detalhando as diversas alterações de design concretizadas antes de chegar à versão final.

O engenheiro dividiu o rato em duas partes, com um adaptador de estrutura impresso em 3D, de modo a garantir que os botões permaneciam funcionais. O design ergonómico foi conseguido através de uma combinação de solda, fita-cola e cola quente.

Além disso, o novo design introduz uma porta de carregamento USB-C de fácil acesso, permitindo a utilização e o carregamento simultâneos.

Depois de renovar com sucesso o Magic Mouse, Kuleshov disponibilizou, publicamente, todas as especificações e detalhes do Magic Mouse redesenhado, encorajando outros entusiastas a explorar, adaptar e potencialmente melhorar as suas inovações.

Além das funcionalidades essenciais, Kuleshov incorporou retroiluminação para maior comodidade.