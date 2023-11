Alemanha, França e Itália chegam a acordo sobre a futura regulamentação da IA

A França, a Alemanha e a Itália chegaram a um acordo sobre a forma como a inteligência artificial (IA) deve ser regulamentada, de acordo com um documento conjunto, que deverá acelerar as negociações a nível europeu.

"Os riscos na aplicação da IA e não na tecnologia em si"

Os três governos apoiam a "autorregulação obrigatória através de códigos de conduta" para os chamados modelos de base da IA, que são concebidos para produzir uma vasta gama de resultados. Mas opõem-se a normas não testadas.

Juntos, sublinhamos que a Lei da IA regula a aplicação da IA e não a tecnologia em si. Os riscos inerentes estão na aplicação dos sistemas de IA e não na tecnologia em si.

Afirma o documento conjunto.

A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da UE estão a negociar a forma como o bloco se deve posicionar sobre este tema. O documento explica que os criadores de modelos de base teriam de definir cartões de modelo, que são utilizados para fornecer informações sobre um modelo de aprendizagem automática.

Os cartões-modelo devem incluir a informação relevante para compreender o funcionamento do modelo, as suas capacidades e os seus limites e basear-se-ão nas melhores práticas da comunidade de programadores. Um órgão de governação da IA poderia ajudar a desenvolver orientações e verificar a aplicação dos cartões-modelo.

Refere o documento.

Numa primeira fase, não deverão ser impostas quaisquer sanções

No entanto, se forem identificadas violações do código de conduta após um determinado período de tempo, poderá ser criado um sistema de sanções. O Ministério da Economia alemão, que está encarregue do tema juntamente com o Ministério dos Assuntos Digitais, afirmou que as leis e o controlo estatal não devem regular a IA em si, mas sim a sua aplicação.

O ministro dos Assuntos Digitais, Volker Wissing, disse que estava muito satisfeito por ter sido alcançado um acordo com a França e a Alemanha para limitar apenas o uso da IA.

Precisamos de regular as aplicações e não a tecnologia se quisermos jogar na liga de IA de topo a nível mundial.

Disse Wissing.

Enquanto os governos de todo o mundo procuram captar os benefícios económicos da IA, a Grã-Bretanha organizou em novembro a sua primeira cimeira sobre segurança da IA. O governo alemão vai organizar uma cimeira digital em Jena, no estado da Turíngia, que reunirá representantes da política, das empresas e da ciência.

As questões relacionadas com a IA também estarão na ordem do dia quando os governos alemão e italiano realizarem conversações em Berlim, na quarta-feira.

