Portugal: Apareceu uma luz estranha no céu…e não é o que está pensar

Por estes dias começaram a surgir várias publicações nas redes sociais sobre um fenómeno avistado no céu. As primeiras conclusões é que se trataria certamente da rede de satélites de Elon Musk... mas afinal não era!

Luz misteriosa deveu-se à explosão de um míssil balístico...

Já não é a primeira vez em que são avistadas luzes "estranhas" no céu! Por norma, tais luzes estão associadas à rede de satélites Starlink de Elon Musk. Mas desta vez, nada tinha a ver.

De Seia a Valpaços, partilharam-se nas redes sociais várias fotografias deste fenómeno raro. Além de Portugal, este fenómeno foi registado em países, como é o casa da Itália.

A página de Facebook Meteo Trás os Montes – Portugal foi atualizando os utilizadores com diferentes perspetivas desta luz rara. Afinal, o que seria esta luz rara? Foram várias as teorias partilhadas - uma explosão de componentes do foguetão Starship da SpaceX, um meteorito, uma estrela, entre outros -, mas sem grandes certezas.

De acordo com as informações mais recentes, a luz no céu deveu-se à explosão de um míssil balístico (M51) durante um teste do Exército francês.

Um míssil balístico é um míssil que segue uma trajetória pré-definida, não podendo ser significativamente alterada após o míssil queimar todo o seu combustível (a sua trajetória fica "governada" pelas leis da balística – física).