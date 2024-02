Internet reagiu ao “momento Steve Ballmer” de Zuckerberg sobre os Apple Vision Pro

O vídeo de Mark Zuckerberg sobre os Vision Pro no Instagram teve bastante eco no mundo tecnológico, principalmente porque ele afirmou que o Meta Quest 3 da sua própria empresa é "melhor" do que os óculos da Apple. A Internet viu-o sobretudo como uma tomada de posição previsivelmente egoísta, e muitos no X estão a descrevê-lo como o seu momento Steve Ballmer. Vejam os vídeos e recordem o momento!

O vídeo de Zuckerberg sobre os Vision Pro

O CEO da Meta publicou um vídeo no Instagram no qual afirma ter experimentado o Vision Pro e ter ficado surpreendido. Disse que esperava que o Quest 3 fosse mais económico, o que implica que também esperava que os óculos fossem o melhor produto, mas acabou por concluir que, para a maioria das pessoas, os seus próprios óculos de RV eram "melhores".

Num vídeo de três minutos partilhado no seu perfil pessoal no Instagram, Zuckerberg disse que testou os Apple Vision Pro nos últimos dias. De acordo com o executivo, embora os óculos tenham um hardware impressionante, ele acredita que o Meta Quest 3 pode fazer praticamente as mesmas coisas por um preço muito mais acessível.

Estou bastante surpreendido com o facto de o Quest ser muito melhor para a grande maioria das coisas para as quais as pessoas usam estes óculos, com esta diferença de preço.

Firmou Zuckerberg.

O seu momento Steve Ballmer

Muitas pessoas no X descreveram o vídeo como uma reminiscência do momento em que o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, desprezou o iPhone.

Ballmer riu-se alto quando lhe perguntaram sobre o lançamento do iPhone original durante uma entrevista.

500 dólares? Totalmente subsidiado? Com um plano? Eu disse que este é o telemóvel mais caro do mundo. E não é apelativo para clientes empresariais porque não tem teclado. O que faz com que não seja uma máquina de correio eletrónico muito boa.

Disse Steve Ballmer sobre o iPhone.

Mais tarde, já fora dos comandos da Microsoft, Ballmer disse mais que o seu maior arrependimento foi não ter fabricado um telemóvel, permitindo que a Apple e a Samsung conquistassem o mercado.

Resta saber se este vídeo voltará a assombrar Zuckerberg da mesma forma, mas parece que a coisa mais inteligente que podia ter dito sobre o Vision Pro era não ter dito nada.