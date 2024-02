Xiaomi 14: Revelados os preços na Europa e mais algumas surpresas de útlima hora

A Xiaomi está a preparar mais um lote de novidades numa apresentação que acontecerá no final do mês. A chegada do Xiaomi 14 será uma realidade e já se tem avançado muito sobre este novo smartphone. Agora, surgiu mais uma informação relevante. Falamos do preço deste smartphone e mais algumas surpresas interessantes.

Os preços do Xiaomi 14 na Europa

O Xiaomi 14 está a poucos dias de ser uma realidade no mercado global. Este novo modelo vem abrir mais um caminho importante para a Xiaomi, que quer aliar os melhores argumentos da fotografia ao que de mais recente está disponível no hardware. A união destes elementos mostrará o que marca tem para oferecer.

Algo que muitos já questionam é o quanto vão ter de pagar para ter este smartphone no bolso. O preço é relevante e um fator que pode fazer o sucesso ou o fracasso de qualquer equipamento. Assim, a informação agora revelada mostra o que muitos querem saber. Falamos dos preços a que os diferentes modelos do Xiaomi 14 vão ser vendidos.

Xiaomi 14: 12 GB de RAM / 512 GB de armazenamento, disponível em verde, preto e branco. Preço: 1099 euros

de armazenamento, disponível em verde, preto e branco. Xiaomi 14 Ultra: 16 GB de RAM / 512 GB de armazenamento, disponível em preto e branco. Preço: 1499 euros

Algo que se destaca de imediato é a ausência do modelo Pro do Xiaomi 14. Este não deverá chegar à Europa, ficando assim como um exclusivo para o mercado chinês, onde a marca tem uma presença muito forte e onde quer manter a sua posição destaque.

Mais algumas surpresas deste smartphone

Ao mesmo tempo, as imagens do Xiaomi 14 continuam a surgir na Internet e a mostrar o que está guardado para ser revelado em breve. Estes smartphones vão conseguir combater com o que de mais recente chegou ao mercado, ainda mais com a provável presença da Leica no campo da fotografia.

Quanto ao lançamento destes 2 novos modelos, há também algumas novidades lógicas. Tudo aponta para que os novos Xiaomi 14 vão ser revelados para o mercado global durante o final do mês de fevereiro, no MWC. É neste palco que a marca revela muitas das suas novidades.