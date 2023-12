O serviço de partilha de ficheiros da Google no Android tem crescido ao longo do último ano e alcançado algumas plataformas onde ainda não estava presente. A mais visível foi o Windows, com a chegada da sua app. Agora há uma mudança de peso que muda tudo. O Nearby Share do Android agora passa a chamar-se Quick Share.

Ainda que pareça algo pouco natural, é normal na Google haver mudanças de nomes nas suas apps e nos seus serviços. Este movimento permite renovar as suas propostas e dar aos utilizadores algumas novidades que normalmente acompanham estes processos.

Uma nova mudança está a caminho da Google, agora focada numa das suas propostas do Android. Falamos do Nearby Share do Android que vai mudar de nome e passar a chamar-se Quick Share. Não existe ainda uma razão para esta alteração, mas a verdade é que já começa a ser vista.

Tal como aconteceu em situações anteriores, a Google parece não se limitar a mudar o nome da sua proposta. Vai também alterar o ícone associado ao Nearby Share do Android e assim ganhar uma nova identidade, associada ao Quick Share e ao que oferece.

It seems like Google's renaming Nearby Share to... Quick Share, which is also the name for the Samsung's file sharing solution? uhhhhh



Today I received a GMS update to the version 23.50.13 and, soon after that, the notification from the screenshot above. The update as well as… pic.twitter.com/RkobYEMIw4