A Google parece apostada em atualizar os seus serviços e eliminar versões dos seus sistemas operativos. Para isso já garantiu que o Chrome e o Calendário vão deixar de funcionar em versões mais antigas. Agora parece que terá mais uma na calha, segundo foi descoberto. A próxima vítima é o Android Auto que deixará de funcionar em milhares de smartphones Android.

É algo normal as empresas manterem o seu software atualizado de forma a explorarem o máximo dos sistemas operativos. A Google segue esta filosofia e de forma recorrente acaba por garantir novidades que apenas as versões mais recentes do Android e outros sistemas conseguem oferecer aos utilizadores.

Isso foi visto recentemente em algumas apps e agora parece estar a chegar a mais uma proposta da Google. Falamos do Android Auto, que já no passado teve direito a algumas modificações de peso na sua estrutura e no que oferece de forma direta aos utilizadores desta plataforma.

Na mais recente versão disponível, foram encontradas algumas strings que mostra o futuro desta app dedicada à condução. Do que foi possível perceber vão voltar a subir a versão mínima suportada e vão definir o Android Oreo como a mais antiga que pode ser usada.

Strings encontradas no Android Auto <string name=”phone_os_deprecation_notification_title”>Update Android</string> <string name=”phone_os_deprecation_notification_content”>To keep using Android Auto, update your phone to the latest version of Android</string> <string name=”car_os_deprecation_title_text”>Update your phone soon</string> <string name=”car_os_deprecation_body_text”>To keep using Android Auto, install system updates</string>

As mensagens parecem divididas em duas áreas, específicas, para cada um dos componentes que estão disponíveis para o Android Auto. Assim, vão existir mensagens específicas para o smartphone e também mensagens dedicadas aos ecrãs dos automóveis, ambas a apontar para a necessidade de atualizar para uma versão mais recente do sistema da Google.

Por agora, ainda não existe uma data ou versão do Android Auto em que a novidade passe a ser a regra. A Google deverá testar ainda mais tempo esta novidade para depois a aplicar aos utilizadores, que vão ter de usar uma versão mais recente do Android ou um dispositivo atualizado.

Este é um passo normal e que vai certamente acontecer em mais apps da Google para os seus sistemas operativos. A empresa quer explorar ao máximo o que é oferecido e assim garantir que todos conseguem obter mais do Android Auto e outras propostas que estão acessíveis.