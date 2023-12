Já viu a nova app de meteorologia do IPMA? Instale já…

Uma das informações mais procuradas na Internet é a meteorologia! Além do site, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disponibiliza também apps para Android e iOS. Já conhece a nova app do IPMA? Está muito interessante.

App de meteorologia disponível para iOS e Android...

A tecnologia que suporta a previsão do IPMA junta o melhor modelo meteorológico global, desenvolvido e operado pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo, com os modelos de alta resolução operados pelo IPMA, e ainda a informação recolhida pelas estações meteorológicos e pelas estações de todas as organizações que colaboram com o Instituto.

As aplicações desenvolvidas para Android e iOS dão acesso gratuito à seguinte informação:

A aplicação para dispositivos móveis fornece informação meteorológica para mais de 300 locais em Portugal Continental, Açores e Madeira, nos seguintes parâmetros: Precipitação Temperatura e temperatura sentida Humidade relativa Intensidade e direção do vento Mar: temperatura da água do mar, altura significativa e direção da ondulação Índice ultravioleta



Com a nova versão, passou a estar disponível:

Meteorologia observada com dados das estações automáticas para: temperatura, precipitação, vento e humidade relativa

Observação de radar para o Continente

Observação de satélite

Valores do Perigo de Incêndio Rural

Além da app de meteorologia do IPMA sugerimos também que experimentem o Windyty que é um dos serviços de meteorologia mais bonitos, interativos e com muito detalhe. Pode também experimental a app do SAPO entre outras – ver aqui.