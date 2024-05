Google lança Android 15 Beta 2.1 para corrigir problema que afeta os smartphones Pixel

A Google tem procurado acelerar os desenvolvimentos do Android 15. Após ter revelado na I/O deste ano a primeira versão pública e mais estável, quer ter esta versão pronta no final do verão. Para corrigir uma situação detetada agora, a Google lançou o Android 15 Beta 2.1 para tratar do problema que afeta os smartphones Pixel.

Google lança Android 15 Beta 2.1

A I/O marcou um ponto importante nos desenvolvimentos do Android 15. Ainda que anunciada discretamente, a Google revelou nesse evento todas as novidades que prepara para os próximos meses. Estas melhoras e correções vão fazer desta versão uma das mais importantes dos últimos anos.

Tendo também aberto o Android 15 a outras marcas e a outros fabricantes, espera-se que os testes sejam acelerados. Esta nova versão tem agora uma atualização urgente, que procura corrigir um problema numa das novas funcionalidades anunciadas: o "espaço privado".

Corrigir problema que afeta os Pixel

Do que é descrito, esta pequena atualização do Android 15 Beta 2 corrige um problema na criação de um espaço privado num dispositivo pela primeira vez. Esta ação removia os ícones das apps do ecrã inicial (ou dos ecrãs iniciais, se mais de um ecrã inicial tivesse sido adicionado).

Esta atualização chega via OTA, tem apenas entre 11-12 MB e já está a ser amplamente distribuída. Chegou para todos os smartphones Pixel elegíveis, e ainda traz a mesma data de patch de segurança de maio de 2024 do Beta 2. O número da compilação para esta atualização é AP31.240426.023 e vem com a versão 24.15.18 do Play Services.

Mais dicas sobre esta atualização

A Google também forneceu algumas dicas sobre como usar o espaço privado, sendo a última particularmente útil:

Se ocultou um espaço privado e não se lembra de como recuperá-lo, escreva 'Espaço Privado' na barra de pesquisa e toque em 'Espaço privado: toque para configurar ou abrir'.

Se esqueceu o fator de desbloqueio do espaço privado, poderá excluir o espaço privado em Configurações > Sistema > Opções de redefinição > Excluir espaço privado, usando o fator de desbloqueio do dispositivo.

Pode instalar uma versão de espaço privado para uma app que possui fora do espaço privado pressionando longamente o ícone da app e tocando em 'Instalar em privado'.

Esta é uma atualização que traz uma solução simples para um problema numa das melhores novidades do Android 15. A Google deverá continuar os seus desenvolvimentos até que a versão final seja lançada, no final do verão.