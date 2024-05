Quando vai de carro enjoa ao olhar para o telefone? A Apple vai resolver isso

Provavelmente já esteve dentro de um carro, no lugar de passageiro, a tentar focar-se no seu telefone durante uma viagem. E de repente sente um terrível enjoo que apela ao vómito. Isso tem uma razão de ser e a Apple já sabe como resolver. A empresa de Cupertino introduziu uma funcionalidade de software denominada Vehicle Motion Cues (Indicações de movimento do veículo) no iOS e iPadOS.

Mais do que Inteligência Artificial

O enjoo de movimento ocorre quando se presta atenção a algo estável - como o telemóvel ou um livro - enquanto o ambiente se move à nossa volta. (A sensibilidade a este choque sensorial também pode resultar de problemas de desenvolvimento do ouvido interno).

A forma como os sinais de movimento funcionam para resolver este problema é fantástica. Para que o seu cérebro sincronize o seu dispositivo portátil estável com o ambiente em movimento, a Apple utiliza os sensores do iPhone ou iPad para detetar os movimentos subtis do veículo em que se encontra.

Em seguida, serão apresentados pequenos pontos ao longo das margens do ecrã que se movem com o carro, sincronizando-se idealmente à medida que se move e evitando a desconexão entre a visão e a sensação. Os utilizadores poderão ativar e desativar esta funcionalidade nas definições do seu dispositivo.

Apple aposta sempre forte na Acessibilidade

A Apple também introduziu várias outras atualizações de acessibilidade, com esta novidade para redução do enjoo. O seguimento ocular passa a estar disponível como método alternativo de navegação nos iPhones e iPads.

Uma funcionalidade de música háptica facilita às pessoas surdas ou com dificuldades auditivas sentirem a música que ouvem através de vibrações subtis nos dispositivos.

Existem também melhores funcionalidades de controlo por voz que compreendem o discurso atípico, mais opções de acessibilidade no VisionOS e legendas em direto para vídeo na maioria dos dispositivos Apple.

Estas e outras novidades vão aparecer e, breve para a área de Acessibilidade e ajudar todos os utilizadores, em geral.