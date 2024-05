Apple acelera o passo para lançar os Vision Pro fora dos EUA

Os Apple Vision Pro estão a preparar-se para fazer a sua tão esperada estreia internacional. A Apple começou a dar formação a trabalhadores de lojas em diferentes países sobre como demonstrar estes óculos de realidade mista. Isto pode ser uma indicação de que o lançamento do dispositivo fora dos EUA está mesmo para breve.

Apple Vision Pro serão lançados fora dos EUA em breve

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, a formação dos Apple Vision Pro envolve centenas de funcionários que se deslocaram à América do Norte exclusivamente para este efeito. O curso, que tem a duração máxima de quatro dias, destinava-se a funcionários das Apple Stores da China, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Alemanha e França.

Um ponto curioso é que, além do treino, a Apple ainda não confirmou aos seus funcionários quais serão os primeiros países a receber os Vision Pro depois dos EUA. A intenção da empresa sediada em Cupertino é que estes óculos se comecem a expandir para os mercados internacionais após a WWDC 2024. Não seria, portanto, invulgar que o anúncio formal fosse feito durante a apresentação de abertura do evento, que terá lugar a 10 de junho.

A disponibilidade internacional é crucial para dar um novo impulso às vendas dos Apple Vision Pro. Os óculos da Apple tiveram uma estreia grandiosa nos Estados Unidos, mas rapidamente escureceu. O próprio Gurman informou, em abril, que muitas pessoas que tinham agendado uma reunião para experimentar o dispositivo nas Apple Stores nem sequer apareceram.

Dias mais tarde, Ming-Chi Kuo revelou que a Apple tinha cortado a produção dos Vision Pro devido à diminuição do interesse do público. Os californianos teriam reduzido os envios para 2024 para entre 400.000 e 450.000 unidades, quando originalmente haviam pedido aos seus fornecedores que aumentassem a capacidade para entre 700.000 e 800.000.

Principal inconveniente destes óculos é o seu preço elevado

Nos EUA, o dispositivo custa 3.499 dólares e até agora tem poucas aplicações otimizadas. Esperava-se que a empresa fizesse uma referência mais aprofundada ao dispositivo na semana passada, durante a apresentação dos novos iPad Pro e Air, mas passou despercebida. Tim Cook fez apenas uma breve referência à sua adoção no início do evento.

O anúncio do lançamento internacional dos Apple Vision Pro na WWDC 2024 poderá ser acompanhado de desenvolvimentos significativos no visionOS. Embora o sistema operativo já tenha recebido atualizações e melhorias, a sua segunda versão poderá trazer novas funcionalidades. Um dos rumores mais fortes aponta para a possível integração do suporte para o Apple Pencil.

Se as novas informações forem corretas, em menos de um mês poderemos ter detalhes sobre quais os países que serão os primeiros a receber oficialmente os Apple Vision Pro, após o seu lançamento limitado nos Estados Unidos.

