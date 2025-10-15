Galaxy XR: Samsung marca data para revelar o seu novo headset de realidade mista

A Samsung, gigante tecnológica sul-coreana, anunciou oficialmente a data de um dos seus eventos mais aguardados do ano. Desta vez, o foco não estará nos habituais smartphones ou smartwatches, mas sim na sua entrada no promissor mercado da realidade mista.

A aliança com a Google e a Qualcomm

A Samsung prepara-se para desvendar um dos produtos mais ambiciosos da sua história recente, confirmando um evento que promete captar a atenção de todos os entusiastas de tecnologia. Este Galaxy Event não será palco para um novo telemóvel, relógio ou computador portátil; a empresa sul-coreana está pronta para mergulhar no universo da realidade mista.

O protagonista é o "Project Moohan", que promete ser o mais sério concorrente dos Apple Vision Pro até à data.

A visão da Samsung para este segmento é semelhante à da Apple, mas assenta numa base de software completamente distinta. O Project Moohan conta com dois parceiros de peso que serão cruciais para o seu sucesso: a Qualcomm e a Google. A segunda será a responsável por integrar o sistema operativo Android XR no novo dispositivo da marca.

A data oficial para a apresentação já foi marcada: 21 de outubro de 2025. O formato do evento será exclusivamente online, onde serão revelados todos os pormenores do equipamento. No entanto, é quase certo que o nome "Project Moohan" não será o comercial; as previsões apontam para que a Samsung o lance como Galaxy XR, integrando-o no seu conhecido ecossistema.

Android XR: o trunfo da Samsung contra os Apple Vision Pro

O Samsung Galaxy XR, ou Project Moohan, que já surgiu em diversas fugas de informação, apresenta-se como um headset de realidade mista. Este permitirá ao utilizador visualizar uma interface em realidade virtual, mantendo simultaneamente o contacto visual com o ambiente circundante, graças a um complexo sistema de câmaras e sensores.

O verdadeiro elemento diferenciador do produto é o Android XR. A Google apresentou este software há alguns meses como a sua porta de entrada para o mundo da realidade mista. O seu objetivo é replicar o sucesso do sistema operativo móvel: convencer os fabricantes a adotarem o Android XR como o cérebro dos seus produtos de AR/VR, em vez de desenvolverem os seus próprios sistemas.

A grande vantagem reside numa integração quase perfeita com os telemóveis, as aplicações do dia a dia e um ecossistema familiar para a maioria dos utilizadores. Um dos maiores entraves dos Apple Vision Pro foi a reduzida compatibilidade imersiva com aplicações de terceiros, algo que a natureza aberta do Android XR poderá mitigar desde o início.

Apesar da apresentação iminente, ainda existem várias questões em aberto. Não é claro qual será o grau de dependência do dispositivo em relação a um smartphone ou como será o seu sistema de alimentação. O seu preço é também um mistério; embora a Samsung seja frequentemente mais acessível que a empresa californiana, neste tipo de produtos inovadores essa diferença pode não se verificar.

É importante realçar que, mesmo estando perante um anúncio iminente, poderá ser necessário esperar bastante tempo para adquirir o dispositivo. A Samsung tem vindo a seguir esta estratégia de marketing, pelo que é muito provável que o Project Moohan, ou Galaxy XR, só chegue às lojas em meados de 2026.

