Google revela Android XR: a nova era dos óculos inteligentes com IA

Esta semana, durante a conferência TED 2025, a Google apresentou os seus mais recentes avanços em realidade aumentada e virtual. A evolução dos óculos Android XR é impressionante e já conta com muito do Gemini.

Estes dispositivos, desenvolvidos em colaboração com a Samsung, prometem integrar a inteligência artificial Gemini para oferecer uma experiência imersiva e assistida no quotidiano.

Android XR: Uma Nova Plataforma para Realidade Estendida

O Android XR é o novo sistema operativo da Google, concebido especificamente para dispositivos de realidade estendida, como óculos inteligentes e headsets.

Desenvolvido em parceria com a Samsung e a Qualcomm, este sistema visa proporcionar experiências imersivas que combinam o mundo digital com o real.

Integração com a IA Gemini

Uma das grandes inovações do Android XR é a integração com a Gemini, a assistente de inteligência artificial da Google.

Esta IA permite interações naturais, como traduções em tempo real, identificação de objetos e assistência em tarefas diárias, tudo através de comandos de voz ou gestos simples.

Funcionalidades dos Óculos Android XR

Tradução em Tempo Real: Capacidade de traduzir conversas instantaneamente, facilitando a comunicação em diferentes idiomas.

Assistência Visual: Identificação de objetos e fornecimento de informações contextuais diretamente no campo de visão do utilizador.

Integração com Aplicações Google: Acesso a aplicações como Google Maps, YouTube e Google Photos em ambientes imersivos.

Multitarefa Avançada: Possibilidade de utilizar múltiplas janelas virtuais para tarefas simultâneas.

Design e Conforto

Os óculos Android XR apresentam um design semelhante aos óculos tradicionais, priorizando o conforto para uso prolongado.

A Google enfatiza a importância de um design elegante e funcional, adequado para o uso diário.

Assim, com o lançamento dos óculos Android XR, a Google dá um passo significativo na integração da realidade aumentada no dia a dia dos utilizadores.

A combinação de hardware avançado com a inteligência artificial Gemini promete transformar a forma como interagimos com o mundo digital, tornando as experiências mais intuitivas e acessíveis.