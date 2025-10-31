IA ajudou uma família a reduzir uma conta hospitalar em mais de 160 mil dólares!

A Inteligência Artificial (IA) pode ser assustadora, pelo tanto que os utilizadores comuns ainda desconhecem. Contudo, vai mostrando ser útil no dia a dia para coisas que parecem tão simples quanto verificar uma conta de hospital. A esta família, por exemplo, a tecnologia permitiu uma poupança de mais de 160 mil dólares!

Um parente de luto enfrentou uma conta hospitalar de seis dígitos, após a morte de um membro da família, segundo contado através do Threads.

Sob o nome de utilizador @nthmonkey, o indivíduo partilhou que o hospital cobrou 195.000 dólares por quatro horas de cuidados intensivos prestados ao seu cunhado, que havia sofrido um ataque cardíaco fatal.

Sem seguro ativo no momento da admissão, a fatura do hospital deixou a família a dever quase todo o valor.

Perante uma conta de saúde astronómica, a família não desistiu e reviu-a várias vezes, recorrendo até à plataforma de IA Claude.

Desta forma, conseguiu reduzir o valor final para aproximadamente 33.000 dólares.

Como a IA permitiu poupar dezenas de milhares de dólares

Conforme contado, os extratos do hospital mostravam despesas associadas a categorias abrangentes, identificadas apenas com nomes breves de departamentos e descrições gerais.

Uma dessas alíneas, que dizia apenas "Cardiologia", totalizava cerca de 70.000 dólares, segundo o TechSpot.

Quando a família pediu mais detalhes, o hospital alegou uma atualização interna dos sistemas para justificar o atraso no fornecimento de explicações detalhadas.

Após repetidas solicitações, os administradores forneceram finalmente uma discriminação detalhada usando códigos padronizados de faturação.

Os registos foram, então, analisados pelo chatbot de IA Claude, que interpretou o complexo sistema de códigos e avaliou se as cobranças estavam em conformidade com os padrões comuns de faturação e as diretrizes do seguro.

Ao cruzar os códigos dos procedimentos, a ferramenta de IA detetou que partes da conta haviam sido duplicadas e que o hospital tinha classificado incorretamente determinados serviços como internamento em vez de emergência, um detalhe que pode afetar significativamente a elegibilidade para reembolso.

As provas compiladas foram organizadas num resumo, que sustentou o recurso formal da família ao departamento de faturação do hospital.

Após uma série de trocas, a equipa reverteu vários itens contestados e reclassificou vários procedimentos. Quando as revisões foram concluídas, o valor total ficou em cerca de 33.000 dólares: um valor que o parente do paciente aceitou como uma resolução razoável em comparação com a exigência inicial de 195.000 dólares.

Segundo @nthmonkey, que deu crédito à plataforma de IA, "a minha assinatura de 20 $/mês do Claude mais do que se pagou", conforme citado.