Mozilla vai trazer uma nova “janela de IA” ao Firefox

A Fundação Mozilla acaba de anunciar que trabalha numa “janela de IA” no Firefox. Esta é uma forma de integrar a inteligência artificial no browser sem comprometer a privacidade do utilizador.

Firefox vai trazer uma nova “janela de IA”

O Firefox terá a sua própria inteligência artificial, mas à sua maneira. Essencialmente, foi isso que a Mozilla Foundation revelou numa publicação no seu blog que anuncia a chegada de uma nova janela de navegação no Firefox.

Para manter o Firefox atraente, a Mozilla não tem outra escolha senão adotar a inteligência artificial. Mas a Fundação não pretende comprometer os seus princípios. Como revelou há alguns meses, planeia oferecer “recursos de IA focados na privacidade”. Para a Mozilla, “a IA deve ser construída como a internet, aberta, acessível e orientada pela escolha”.

Acima de tudo, a sua integração no Firefox não deverá prejudicar os princípios até agora adotados pelo browser. A Fundação promete: “No Firefox, nunca ficará preso a um único ecossistema ou limitado pela IA na sua experiência de navegação”.

Mozilla quer IA no browser com privacidade

Esta é uma abordagem que a criadora do Firefox já adotou com o recente lançamento do chatbot na barra lateral da versão para desktop e da funcionalidade “Agite para Resumir” no iOS. O próximo projeto da Mozilla para o Firefox será, assim, fornecer uma solução que permita interagir com a IA num espaço separado da restante experiência de navegação.

Após a introdução das janelas de navegação clássica e privada, a Mozilla irá apresentar uma “janela de IA” no Firefox. Explica que esta nova experiência de navegação será “um novo espaço inteligente controlado pelo utilizador”. Permitirá conversar com a IA e obter ajuda durante a navegação, além de aceder a “novas formas de interagir com a web”.

Mais importante ainda, a integração da IA ​​no browser não é imposta. A janela da IA ​​é totalmente opcional e só estará acessível, tal como o modo de navegação privada, a quem o desejar. Embora ainda não haja uma data de lançamento oficial, pode subscrever a página dedicada para estar entre os primeiros a experimentá-la.