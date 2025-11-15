Google lança novidade no Android que poderá trazer problemas graves

O desenvolvimento do Android nem sempre é um processo simples e isento de problemas. A Google toma decisões complicadas e traz de forma global funções que nem todos podem utilizar e aproveitar. O caso surge agora, com a novidade da gravação das chamadas, que poderá trazer problemas graves em muitos países da Europa.

Novidade no Android pode ser problemática

Embora muitas das funcionalidades anunciadas para o Android também estejam disponíveis no iOS e vice-versa, a Google acaba de revelar uma que, infelizmente, não existe no iPhone e não parece que vá estar disponível tão cedo. Pelo menos não em muitas regiões, como a Europa. A empresa lançou a gravação de chamadas em todo o mundo. No entanto, traz limitações.

A nova funcionalidade de gravação de chamadas começou a ser disponibilizada globalmente através de uma atualização da aplicação Telefone da Google, conforme prometido pela empresa há alguns meses. No entanto, esta nova funcionalidade está disponível apenas em alguns telefones Pixel. Especificamente, no Pixel 6 e modelos posteriores, incluindo, claro, o Pixel 10 e o Pixel 10 Pro.

Tal como foi revelado, a gravação de chamadas está disponível na versão 198 da aplicação. No entanto, também precisa de instalar a atualização Pixel Drop, lançada em novembro, para ativar esta funcionalidade. Depois disso, precisa de ativar a opção na aplicação, tocando em Definições > Assistência de Chamadas > Gravação de Chamadas.

Gravação de chamadas é complicada em alguns países

Esta funcionalidade permite gravar chamadas manualmente através de um botão que aparece no ecrã. No entanto, também é possível gravar automaticamente chamadas para números específicos ou desconhecidos. A funcionalidade de gravação de chamadas que a Google está a lançar no Android tem muitas limitações no iOS.

A gravação de chamadas é também uma funcionalidade disponível no iOS, mas não tão amplamente como nos telemóveis Android e Pixel. Na verdade, a funcionalidade nos dispositivos Apple está disponível apenas em algumas regiões. Na Europa, por exemplo, não está disponível.

É importante notar que, no Android, a gravação de chamadas é atualmente exclusiva dos telefones Google. No entanto, não seria surpreendente se chegasse em breve ao Android 16, ficando disponível nativamente em todos os telefones. Além disso, em algumas regiões, a Google exige o consentimento da outra pessoa na chamada para a gravar, o que pode limitar significativamente a sua utilização em alguns casos.