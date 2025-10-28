Nothing abre portas ao bloatware e anúncios e deixa utilizadores zangados

A Nothing acaba de abrir caminho para o bloatware e anúncios no ecrã de bloqueio no seu sistema operativo. Com o lançamento do Nothing OS 4.0 beta, a empresa decidiu que já desagradou os utilizadores e promete ser bastante controversa.

Bloatware e anúncios nos smartphones Nothing

Foi na passada sexta-feira que, a Nothing confirmou que o Nothing OS 4.0 será lançado com algumas aplicações de terceiros pré-instaladas e incluirá uma funcionalidade chamada Lock Glimpse. Esta exibirá conteúdo “útil” e “selecionado”, mascarado como papéis de parede.

A empresa, liderada por Carl Pei, justificou a decisão citando os elevados custos dos materiais dos seus dispositivos, que são mais elevados do que os de outros fabricantes. Por esta razão, a Nothing decidiu começar a explorar novas “fontes de receita sustentáveis” que a impediriam de repercutir uma maior fatia dos custos nos compradores dos dispositivos.

A partir do Nothing OS 4.0, alguns dos telemóveis mais baratos da marca passarão a incluir aplicações e serviços de terceiros pré-instalados. A empresa afirma que não se trata de aplicações aleatórias, mas sim daquelas que os utilizadores costumam instalar desde o primeiro dia. Embora poucos detalhes adicionais tenham sido fornecidos, o Instagram é mencionado como uma das aplicações que seriam integradas no software.

Esta decisão deixou os utilizadores zangados

Além das aplicações pré-instaladas, a Nothing forneceu mais detalhes sobre o Lock Glimpse, uma nova ferramenta de personalização. Irá exibir papéis de parede selecionados com base em algumas categorias. No entanto, a empresa afirma que podem ser acompanhados de “atualizações atempadas e conteúdo útil”. Uma forma subtil de falar sobre conteúdo patrocinado.

O Lock Glimpse faz parte do Nothing OS 4.0 beta, disponível para os telemóveis Nothing Phone (3a). Será interessante ver como esta funcionalidade, em conjunto com as aplicações de terceiros pré-instaladas, impactará a experiência do utilizador. As reações iniciais foram bastante negativas e basta ler os comentários do anúncio oficial para perceber duras críticas ao que muitos utilizadores consideram bloatware.

Nada indica que as aplicações de terceiros pré-instaladas serão mínimas e essenciais, e podem ser facilmente removidas. Realçam ainda que o Lock Glimpse será desativado por defeito no Nothing Phone (3a) e que, se os utilizadores o ativarem, poderá ser facilmente desativado. O que não é claro é se esta abordagem de “desativação padrão” continuará após a versão beta do Nothing OS 4.0.