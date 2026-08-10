Dica: conheça 8 aplicações que o ajudam a perder o vício do telemóvel

Passar horas a fio a fazer scroll infinito nas redes sociais prejudica gravemente a saúde física e a postura. Felizmente, existem aplicações concebidas para bloquear o acesso ao telemóvel até que cumpra determinados objetivos de atividade física. Deixamos algumas.

Digital Carrot

Esta aplicação bloqueia o acesso a plataformas digitais, videojogos e websites até que o utilizador atinja as suas metas diárias de produtividade ou exercício. Liga-se a dispositivos como o Apple Watch e permite definir objetivos personalizados, como caminhar um determinado número de passos por dia.

Adicionalmente, suporta desafios baseados em localização geográfica, impedindo o uso de aplicações até que conclua, por exemplo, um treino de uma hora no ginásio. Está disponível para Android, iOS, macOS, Windows e Linux.

Digital Carrot

MeBeMe

Focada na criação de rotinas saudáveis, esta aplicação não bloqueia diretamente o telemóvel, mas envia notificações com missões dinâmicas que o utilizador deve cumprir. Estas tarefas podem incluir fazer flexões, interagir com outras pessoas ou realizar um breve aquecimento de três minutos.

Embora abranja várias vertentes, a secção dedicada ao corpo apresenta desafios específicos para atletas, ciclistas e corredores. A aplicação pode ser descarregada gratuitamente para dispositivos iOS.

MeBeMe

StepBloc

O StepBloc condiciona o acesso às redes sociais à realização de um número específico de passos ou à execução de exercícios físicos cronometrados, como pranchas ou agachamentos. Assim que o treino termina, o utilizador ganha permissão para abrir plataformas como o TikTok ou o Instagram.

Esta abordagem revela-se ideal para combater o sedentarismo com pequenos picos de atividade ao longo do dia. O download é gratuito no ecossistema iOS, com subscrição para funcionalidades ilimitadas.

StepBloc

Steppin

Desenvolvida pelo criador do Kayak, esta plataforma propõe uma troca direta de passos por tempo de ecrã. Por exemplo, cada centena de passos dados pode equivaler a um minuto de navegação livre nas redes sociais ou em jogos móveis. Os utilizadores têm total liberdade para definir as suas próprias metas e gerir o acesso aos seus serviços de streaming favoritos. Está disponível exclusivamente para dispositivos iOS, estabelecendo uma relação saudável de recompensa pelo movimento.

Steppin

TouchGrass

Com uma abordagem bastante original, esta aplicação exige literalmente que o utilizador saia de casa e tire uma fotografia a relva real para desbloquear o telemóvel. O sistema utiliza modelos de computer vision para analisar a imagem e apenas aceita relva, rejeitando árvores ou outras plantas.

A versão gratuita permite bloquear duas aplicações, existindo planos pagos mensais ou anuais para remover este limite no iOS.

TouchGrass

WalkLock

Integrada com a plataforma Apple Health, esta aplicação para iOS monitoriza os passos diários através do iPhone ou Apple Watch. O acesso às aplicações selecionadas permanece bloqueado até que a meta de caminhada seja atingida.

Inclui ainda um widget para o ecrã de bloqueio que exibe o progresso em tempo real, facilitando o acompanhamento do objetivo.

WalkLock

Walkly

Destinada ao ecossistema Android, esta aplicação oferece uma experiência semelhante à anterior. Monitoriza continuamente a atividade física do utilizador e liberta o acesso a jogos ou redes sociais apenas quando a quantidade estipulada de passos é totalmente cumprida.

Walkly

WeWard

Conhecida por recompensar os utilizadores com moedas digitais que podem ser trocadas por dinheiro ou doações, esta aplicação lançou recentemente um modo específico que restringe o acesso a outras ferramentas do telemóvel.

Com esta funcionalidade, o utilizador só consegue abrir as suas aplicações habituais após atingir os objetivos de passos que ele próprio personalizou.

WeWard

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