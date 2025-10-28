Finalmente! Divulgadas as primeiras imagens do tri-dobrável da Samsung

Após anos de rumores e de uma estreia pela mão da Huawei, o mercado dos tri-dobráeis está mais perto de receber mais alternativas. Finalmente, foram divulgadas as primeiras imagens do chamado Galaxy Z Trifold da Samsung.

O informador @UniverseIce partilhou uma suposta imagem do que parece ser o primeiro tri-dobrável da Samsung. O modelo deverá ser oficialmente revelado nos próximos dias.

Depois de vários anos de rumores e conceitos potenciais, a sul-coreana seguirá os passos da Huawei e deverá colocar no mercado um modelo com duas dobras.

A corroborar as imagens divulgadas pela conta @UniverseIce estão as fotografias publicadas pelo jornal coreano Dailian, capturadas na exposição da Samsung Electronics no evento K-Tech Showcase.

Detalhes visuais do tri-dobrável da Samsung

As novas imagens mostram um ecrã grande e contínuo que se dobra duas vezes. Quando desdobrado, o dispositivo parece transformar-se num ecrã semelhante a um tablet, mantendo a câmara centralizada, na parte superior.

As molduras parecem bastante evidentes, e o mecanismo de dobragem parece corresponder aos protótipos Flex G da Samsung.

Sobre o nome do modelo, os rumores apontam para Galaxy Z Trifold - pelo menos, é como o @UniverseIce o chama numa publicação.

Com três painéis traseiros distintos, espera-se a seguinte divisão:

O painel traseiro mais à esquerda com o módulo da câmara traseira tripla, situada numa ilha que lembra os Galaxy Z Fold atuais;

O painel do meio a conter o ecrã da frente, incluindo a câmara frontal.

Diferentemente do Mate XT da Huawei, que usa uma dobradiça para dentro e outra para fora, num design em forma de S, o tri-dobrável da Samsung deverá usar duas dobradiças para dentro, numa estrutura em forma de G.

Aliás, informações anteriores, citadas pelo Android Authority, adiantavam que o modelo poderia chamar-se Galaxy G Fold.

À semelhança do tri-dobrável da Huawei, o novo Galaxy pode não chegar tão cedo (ou de todo) à Europa, pois é provável que a sua disponibilidade seja limitada aos mercados asiáticos, particularmente Coreia do Sul, China, Singapura e Taiwan.

Para já, não há quaisquer detalhes sobre o preço do modelo da Samsung. No entanto, importa recordar que o valor do Mate XT tornou-o, desde logo, quase exclusivo.

Aquando do lançamento, em 2024, o smartphone da Huawei começava nos 19.999 yuans (cerca de 2544 euros, à taxa de câmbio da altura).