Finalmente! Divulgadas as primeiras imagens do tri-dobrável da Samsung
Após anos de rumores e de uma estreia pela mão da Huawei, o mercado dos tri-dobráeis está mais perto de receber mais alternativas. Finalmente, foram divulgadas as primeiras imagens do chamado Galaxy Z Trifold da Samsung.
O informador @UniverseIce partilhou uma suposta imagem do que parece ser o primeiro tri-dobrável da Samsung. O modelo deverá ser oficialmente revelado nos próximos dias.
Depois de vários anos de rumores e conceitos potenciais, a sul-coreana seguirá os passos da Huawei e deverá colocar no mercado um modelo com duas dobras.
A corroborar as imagens divulgadas pela conta @UniverseIce estão as fotografias publicadas pelo jornal coreano Dailian, capturadas na exposição da Samsung Electronics no evento K-Tech Showcase.
Detalhes visuais do tri-dobrável da Samsung
As novas imagens mostram um ecrã grande e contínuo que se dobra duas vezes. Quando desdobrado, o dispositivo parece transformar-se num ecrã semelhante a um tablet, mantendo a câmara centralizada, na parte superior.
As molduras parecem bastante evidentes, e o mecanismo de dobragem parece corresponder aos protótipos Flex G da Samsung.
Sobre o nome do modelo, os rumores apontam para Galaxy Z Trifold - pelo menos, é como o @UniverseIce o chama numa publicação.
Com três painéis traseiros distintos, espera-se a seguinte divisão:
- O painel traseiro mais à esquerda com o módulo da câmara traseira tripla, situada numa ilha que lembra os Galaxy Z Fold atuais;
- O painel do meio a conter o ecrã da frente, incluindo a câmara frontal.
Diferentemente do Mate XT da Huawei, que usa uma dobradiça para dentro e outra para fora, num design em forma de S, o tri-dobrável da Samsung deverá usar duas dobradiças para dentro, numa estrutura em forma de G.
Aliás, informações anteriores, citadas pelo Android Authority, adiantavam que o modelo poderia chamar-se Galaxy G Fold.
À semelhança do tri-dobrável da Huawei, o novo Galaxy pode não chegar tão cedo (ou de todo) à Europa, pois é provável que a sua disponibilidade seja limitada aos mercados asiáticos, particularmente Coreia do Sul, China, Singapura e Taiwan.
Para já, não há quaisquer detalhes sobre o preço do modelo da Samsung. No entanto, importa recordar que o valor do Mate XT tornou-o, desde logo, quase exclusivo.
Aquando do lançamento, em 2024, o smartphone da Huawei começava nos 19.999 yuans (cerca de 2544 euros, à taxa de câmbio da altura).
Imagem: Dailian
