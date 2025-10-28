Afinal, por que motivo distinguimos mares e oceanos?
Alguma vez olhou para um mapa e questionou o motivo pelo qual distinguimos mares de oceanos? A pergunta é curiosa e a resposta não é tão simples quanto o seu tamanho ou a sua localização geográfica. Entenda porque alguns mares são chamados mares e outros oceanos.
À primeira vista, parece uma questão de localização geográfica ou de tamanho. Contudo, a diferença entre mares e oceanos envolve muito mais.
A nomenclatura associa-se à história da exploração humana, à forma como as civilizações antigas compreendiam o mundo e até às características físicas e biológicas das próprias águas.
Assim, saber que o Mediterrâneo é considerado um mar por estar parcialmente cercado por terra, enquanto o Pacífico é um oceano por ser vasto e aberto, mostra como a geografia e a perceção humana podem ter um papel.
Diferença entre mares e oceanos vai além do tamanho
Num longo artigo, publicado no Discover Wild Science, são explicados os motivos pelos quais distinguimos mares de oceanos.
A diferença mais óbvia, mas não única, é o tamanho, que tem sido a base das convenções de nomeação há séculos. Oceanos são imensas massas de água salgada que cobrem áreas gigantescas do planeta, enquanto os mares são geralmente menores e mais contidos.
Esta diferença não é apenas uma questão de números, refletindo ecossistemas, padrões climáticos e características geológicas completamente diferentes.
Além do tamanho, contudo, são enumerados os seguintes motivos:
- Localização e grau de encerramento
Mares costumam ser parcialmente cercados por terra, como o mar Negro ou o mar Vermelho. Por sua vez, oceanos são abertos e ligam continentes, dando a ideia de não terem fim.
- Profundidade e plataforma continental
Os mares situam-se geralmente sobre plataformas continentais rasas, com profundidades médias inferiores a 200 metros, ao passo que os oceanos têm bacias profundas, com milhares de metros de profundidade.
- Salinidade e temperatura
A salinidade e a temperatura variam mais nos mares. Alguns, como o mar Morto, são extremamente salgados; outros, como o Báltico, são quase de água doce.
Além disso, os mares sofrem, também, maiores variações de temperatura, enquanto os oceanos mantêm temperaturas mais estáveis que influenciam o clima global.
- Origem geológica
Os oceanos formaram-se por movimentos tectónicos antigos que criaram grandes bacias entre continentes. Muitos mares, como o Mediterrâneo ou o Vermelho, são remanescentes de antigos oceanos ou bacias jovens em formação.
- Ecossistemas diferentes
Por serem rasos e fechados, os mares abrigam vida marinha diversificada e adaptada a condições específicas. Por sua vez, os oceanos sustentam espécies migratórias e organismos de águas profundas.
- Ciência moderna
A oceanografia moderna revelou que as fronteiras entre mares e oceanos são mais complexas e interligadas do que se pensava. Contudo, manter os nomes tradicionais evita confusões legais e científicas.
- Implicações jurídicas e políticas
A distinção tem consequências legais reais: o direito marítimo define zonas económicas exclusivas e limites territoriais de forma diferente em mares e oceanos.
No artigo, o mar da China Meridional é citado como exemplo de disputa baseada nessa classificação.
- Papel climático
Os oceanos regulam o clima global ao armazenar calor e mover correntes que influenciam o tempo no mundo todo; e os mares, mais pequenos, afetam climas regionais, como o mediterrânico.
- Perceção humana e cultura
A diferença entre os dois termos é, também, psicológica e cultural. Se por um lado os mares simbolizam espaços conhecidos e controláveis, os oceanos representam o infinito e o desconhecido.
Na mitologia e na literatura, os mares são palco de aventuras, mas os oceanos são quase sempre territórios de exploração e mistério.
Alterações climáticas e o futuro
Apesar das convenções, o aumento do nível do mar e o degelo polar estão a modificar as fronteiras entre os dois conceitos.
Neste sentido, com o tempo, alguns mares podem tornar-se mais abertos e podem surgir novos corpos de água, exigindo novas categorias, no futuro.
Mar de proximidade vs. oceano de desconhecido
Conforme vimos, a distinção revela como a linguagem e o conhecimento científico evoluíram juntos: povos antigos nomeavam as águas de acordo com o que podiam ver e compreender, e essas designações permaneceram mesmo após a ciência moderna mostrar que mares e oceanos fazem parte de um único sistema interligado.
Esta curiosidade reforça, também, que o modo como classificamos o mundo reflete não apenas a ciência, mas a relação emocional que os seres humanos estabelecem com ele.
Veja-se, por exemplo: para muitos, o mar simboliza familiaridade e proximidade, enquanto o oceano representa o desconhecido e o infinito.