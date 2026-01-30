Rajadas superiores a 170 km/h danificaram pelo menos quatro caças F16 na base de Monte Real
O temporal causado pela Kristin terá danificado pelo menos quatro dos caças F16 portugueses que estavam na na Base Aérea n.º 5 de Monte Real, em Leiria.
O poder destrutivo da Kristin refletiu-se especialmente na Base Aérea n.º 5 de Monte Real, onde se registou uma das maiores rajadas de vento causadas pela tempestade.
A passagem da depressão Kristin afetou de forma significativa a zona de Leiria, com Monte Real a registar impactos notáveis. Terá sido aquela, aliás, a zona de entrada da tempestade no continente.
Foi, também, no município de Leiria que se registaram quatro dos seis mortos relacionados com a Kristin.
Defesa aérea do país continua assegurada
Depois de registar uma rajada com 178 km/h, às 5h da manhã, a base deixou de conseguir registar mais, porque a estrutura meteorológica foi destruída.
Na noite de quarta-feira, a Força Aérea assumiu "danos significativos dos quais não resultaram feridos, cingindo-se a danos materiais avultados".
Segundo o Correio da Manhã (CM), o temporal terá danificado pelo menos quatro dos caças F16 portugueses que estavam no hangar de manutenção, em danos que o mesmo jornal refere serem de milhões de euros.
Conforme contado, os danos ocorreram quando o vento fez cair os portões do hangar em cima de duas das aeronaves de supremacia e defesa aérea. Um terceiro foi empurrado pelo vento para cima do nariz do quarto F16.
Por estarem mais abrigados, os restantes caças terão escapado à tempestade.
Apesar dos estragos, a Força Aérea informou estar "a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço".
Mais do que isso, foi assegurado que, "apesar do impacto da depressão Kristin, a Força Aérea mantém operacional a missão de defesa aérea do país".
Imagem: CM
Equipamentos caríssimos guardados em construções de papel…
A FAP é uma anedota. Colocam aeronaves de MILHÕES de euros numa espécie de pré-fabricado. Quem no seu perfeito juízo acho que aquela estrutura de treta era segura para o que quer que fosse? A casota do meu cão é maus robusta e segura que aquilo… E agora lá vai o tuga pagar pela incompetência deles.
Será que no aeroporto de Lisboa na TAP Maintenance & Engineering, onde se faz a manutenção da frota, se tivesse passado a mesma tempestade a estrutura iria aguentar? Serão eles incompetentes também? Ou será a norma deste país para o clima normal que tem? O que aconteceu foi algo anormal, por isso se chama calamidade publica.
Se fosse algo recorrente, as estruturas seriam feitas de outra maneira.
A casota do seu cão não custa o mesmo que um hangar para vários aviões, principalmente para suportar ventos acima de 180 Km/h…