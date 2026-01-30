Rajadas superiores a 170 km/h danificaram pelo menos quatro caças F16 na base de Monte Real

O temporal causado pela Kristin terá danificado pelo menos quatro dos caças F16 portugueses que estavam na na Base Aérea n.º 5 de Monte Real, em Leiria.

O poder destrutivo da Kristin refletiu-se especialmente na Base Aérea n.º 5 de Monte Real, onde se registou uma das maiores rajadas de vento causadas pela tempestade.

A passagem da depressão Kristin afetou de forma significativa a zona de Leiria, com Monte Real a registar impactos notáveis. Terá sido aquela, aliás, a zona de entrada da tempestade no continente.

Foi, também, no município de Leiria que se registaram quatro dos seis mortos relacionados com a Kristin.

Defesa aérea do país continua assegurada

Depois de registar uma rajada com 178 km/h, às 5h da manhã, a base deixou de conseguir registar mais, porque a estrutura meteorológica foi destruída.

Na noite de quarta-feira, a Força Aérea assumiu "danos significativos dos quais não resultaram feridos, cingindo-se a danos materiais avultados".

Segundo o Correio da Manhã (CM), o temporal terá danificado pelo menos quatro dos caças F16 portugueses que estavam no hangar de manutenção, em danos que o mesmo jornal refere serem de milhões de euros.

Conforme contado, os danos ocorreram quando o vento fez cair os portões do hangar em cima de duas das aeronaves de supremacia e defesa aérea. Um terceiro foi empurrado pelo vento para cima do nariz do quarto F16.

Por estarem mais abrigados, os restantes caças terão escapado à tempestade.

Apesar dos estragos, a Força Aérea informou estar "a atuar de imediato para restabelecer a normalidade da atividade da Unidade, dando prioridade à segurança dos militares e trabalhadores civis que ali prestam serviço".

Mais do que isso, foi assegurado que, "apesar do impacto da depressão Kristin, a Força Aérea mantém operacional a missão de defesa aérea do país".