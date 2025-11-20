Wolf 1069 b: o candidato silencioso que pode revelar a primeira vida extraterrestre

Temos cada vez mais tecnologia e mais capacidade de "ler" o Universo. Como tal, a eventual descoberta de vida fora da Terra poderá surgir num lugar improvável e silencioso, a 31 anos-luz de distância.

Wolf 1069 b é um planeta discreto, frio à superfície, mas com condições que levantam uma questão irresistível: e se este for um dos primeiros mundos verdadeiramente habitáveis para além do nosso, poderá haver vida extraterrestre?

Descoberta e características essenciais

Wolf 1069 b foi identificado em 2023 por uma equipa internacional de investigadores liderada por Diana Kossakowski, do Instituto Max Planck de Astronomia. A descoberta surgiu através do método da velocidade radial, sensível às oscilações minúsculas que um planeta provoca na sua estrela anfitriã, a anã vermelha Wolf 1069.

O planeta tem aproximadamente a massa da Terra, o que o coloca na categoria dos mundos rochosos. Orbita a sua estrela a uma distância curta, completando uma volta em cerca de 15,6 dias.

Apesar desta proximidade, a estrela é tão fria e pouco luminosa que o planeta acaba por receber apenas uma fração da energia que a Terra recebe do Sol.

Vida extraterrestre? Tem condições que o tornam potencialmente habitável

Um dos fatores mais relevantes é a localização de Wolf 1069 b na zona habitável da sua estrela. Esta é a região onde a temperatura permite que exista água líquida à superfície, caso o planeta possua a atmosfera adequada.

Ao receber cerca de 65% da radiação que chega à Terra, teoricamente poderia manter temperaturas amenas, desde que conte com um efeito de estufa moderado. Além disso, a estrela Wolf 1069 é muito mais estável do que muitas outras anãs vermelhas, conhecidas por libertar flares violentos que destroem atmosferas e esterilizam planetas.

A estabilidade desta estrela aumenta substancialmente a probabilidade de o planeta preservar uma atmosfera durante longos períodos.

Conseguimos lá chegar? A velocidade mais alta já atingida por uma nave humana é a da Parker Solar Probe, cerca de 635 mil km/h, aproximadamente 0,059% da velocidade da luz. A essa velocidade, uma viagem até Wolf 1069 b demoraria aproximadamente: cerca de 52.000 anos. Mesmo usando a tecnologia mais rápida de que dispomos hoje, a distância continua absolutamente colossal.

Iluminação e dinâmica orbital

Wolf 1069 b deverá ser um planeta bloqueado gravitacionalmente, o que significa que mantém sempre a mesma face voltada para a estrela, tal como a Lua faz com a Terra. Este fenómeno cria um hemisfério permanentemente iluminado e outro eternamente escuro.

No lado diurno, a luz emitida pela anã vermelha é ténue e avermelhada, um brilho constante, mas suave, muito diferente da luminosidade solar.

No lado noturno, domina um frio profundo, mas modelos sugerem que uma atmosfera densa poderia redistribuir o calor, permitindo uma faixa de habitabilidade constante ao longo do terminador, a linha entre a luz e a sombra.

Um mundo à espera de ser estudado

Wolf 1069 b é hoje um dos exoplanetas mais promissores para a procura de bioassinaturas. Próximo o suficiente para observações detalhadas nas próximas gerações de telescópios e com características que reforçam a possibilidade de condições estáveis durante milhões ou até milhares de milhões de anos, este planeta tornou-se um alvo prioritário.

Se algum dia descobrirmos vida para lá da Terra, Wolf 1069 b estará, muito provavelmente, entre os primeiros mundos capazes de nos dar essa resposta.