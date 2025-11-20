Windows 11 e Office em promoção: ativa o teu pc com desconto extra
Quem anda à procura de chaves digitais económicas para Windows e Office tem agora uma boa oportunidade para ativar Windows ou atualizar o PC a um preço bem mais baixo. A GoodOffer24 está a promover várias versões do Windows 10, Windows 11 e Office, com um cupão dedicado que baixa ainda mais o valor final no checkout.
Cupão ativo: ao finalizar a compra, introduza o código TT30 para obter 30% de desconto extra em todos os produtos elegíveis da campanha.
Porque é que ainda vale a pena investir numa chave digital?
Atualizar o sistema é muitas vezes o truque mais simples para resolver falhas, melhorar o desempenho e reforçar a segurança. Com uma chave digital de Windows 10, Windows 11 ou Office, é possível manter o sistema operativo e as ferramentas de produtividade sempre em dia, sem ter de recorrer a soluções de origem duvidosa ou ficar preso a versões demasiado antigas.
Para quem está a montar um novo PC, a recuperar um portátil antigo ou simplesmente a regularizar o software que já usa, estas promoções ajudam a reduzir o custo total e permitem começar logo a trabalhar com um ambiente estável e atualizado.
Grandes promoções em windows e office (com cupão tt30)
Aplicando o código TT30 no momento do pagamento, estes são alguns dos destaques da campanha em chaves digitais de Windows e Office:
-
Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 20,4€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 15,4€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Windows 10 Enterprise LTSC 2021CD Key Global - 11,9€(after using 30% coupon code: TT30)
-
Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL 17,9€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL 14€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 26,2€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 47,8€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 71,5€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack 37,2€(Código de 30% de desconto TT30)
-
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack 53,4€(Código de 30% de desconto TT30)
Dica rápida: escolha primeiro a versão de Windows ou Office que faz mais sentido para o seu dia a dia, adicione ao carrinho e só depois insira o código TT30 antes de finalizar a compra, para confirmar se o desconto foi aplicado corretamente.
Como tirar o máximo partido da chave digital
Depois da compra, a chave digital é enviada em formato eletrónico, o que permite avançar logo para o processo de download, instalação e ativação do Windows ou do Office. A partir daí, é importante manter o sistema sempre atualizado através do Windows Update e instalar apenas software de confiança, garantindo um ambiente mais seguro e eficiente.
Para quem está a atualizar máquinas em casa ou no escritório, estas promoções da GoodOffer24 permitem reduzir custos sem abdicar de um sistema operativo moderno, suporte contínuo e ferramentas de produtividade essenciais para trabalho, estudo ou lazer.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.