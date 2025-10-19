Windows 11 Pro: atualizações, segurança e truques que fazem a diferença
Porque escolher o Windows 11 Pro
A versão Pro do Windows 11 não é apenas uma atualização estética. Representa um verdadeiro salto em segurança e eficiência, com funcionalidades como o BitLocker, o acesso remoto via Remote Desktop e a integração direta com o Microsoft Azure e o OneDrive. Além disso, a compatibilidade total com processadores modernos e o novo sistema de gestão de energia tornam-no mais rápido e estável, mesmo em portáteis de trabalho intenso.
Campanha ativa:
- Windows 11 Pro (cupão: TT20),
- Windows 10 Pro (cupão: TT20),
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (cupão: TT20),
- Windows 11 Home (cupão: TT20),
- Windows 10 Home (cupão: TT20),
- Office 2016 Pro Plus (cupão: TT20),
- Office 2019 Pro Plus (cupão: TT20),
- Office 2021 Pro Plus (cupão: TT20),
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus (cupão: TT20) e
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus (cupão: TT20).
Vantagens para quem trabalha ou estuda
O Windows 11 Pro foi desenhado para quem precisa de produtividade máxima. As opções de multitarefa — como o Snap Layouts e os Desktops Virtuais — permitem organizar janelas e fluxos de trabalho com rapidez. Para quem estuda, o novo Modo de Foco ajuda a eliminar distrações, pausando notificações e permitindo intervalos automáticos.
Ativar o Windows com chaves digitais — rápido, seguro e económico
Ao contrário de versões antigas, já não é necessário adquirir suportes físicos ou esperar por códigos enviados por e-mail manualmente. As chaves digitais de plataformas como a VIP-URCDKEY permitem ativar o Windows 11 Pro em poucos minutos, de forma oficial e permanente. O processo é simples: após a compra, basta aceder a Definições → Sistema → Ativação e inserir o código adquirido. Em segundos, o sistema fica desbloqueado e pronto a receber todas as atualizações de software.
Dicas úteis para potenciar o Windows 11
- Arranque rápido: Ative a opção “Arranque rápido” em Painel de Controlo → Opções de energia para reduzir o tempo de inicialização do sistema.
- Gestão de aplicações em segundo plano: Em Definições → Sistema → Energia e bateria, limite os apps que consomem recursos quando não estão em uso.
- Tecla Windows + V: Aceda ao histórico da área de transferência, uma funcionalidade muito útil para quem copia e cola texto com frequência.
- Tecla Windows + . (ponto): Abre o seletor de emojis — uma pequena funcionalidade que pode dar vida às suas comunicações.
- Modo de economia de energia: Ideal para portáteis, reduz o consumo e prolonga a autonomia sem comprometer a performance.
Dicas extra para o Microsoft Office
Como o Office é o parceiro natural do Windows 11, vale a pena aproveitar as promoções disponíveis também para este pacote. Por exemplo, ao adquirir uma chave digital do Office 2021 Pro Plus, pode trabalhar offline, sincronizar documentos com o OneDrive e partilhar em tempo real.
- Word: Use o atalho
Shift + F3para alternar rapidamente entre maiúsculas, minúsculas e capitalização de frases.
- Excel: Pressione
Ctrl + ;para inserir a data atual ou
Ctrl + Shift + ;para adicionar a hora.
- Outlook: Experimente o comando “Atrasar envio” para programar e-mails para a hora ideal.
Como reinstalar o Windows 11 sem perder dados
Uma das novidades mais apreciadas pelos utilizadores é a possibilidade de reinstalar o Windows 11 mantendo ficheiros pessoais intactos. Basta aceder a Definições → Sistema → Recuperação e escolher “Repor o PC”. Selecione “Manter os meus ficheiros” e siga as instruções — o sistema reinstala-se automaticamente, mantendo documentos, fotos e preferências.
Promoções e poupanças exclusivas
Durante esta campanha, o Windows 11 Pro está disponível por apenas 20,6€ (antes do cupão). Aplicando o código TT20, o preço reduz ainda mais, tornando-se uma das opções mais acessíveis do mercado. A mesma poupança aplica-se às versões Office 2021 Pro Plus e packs combinados que incluem Windows e Office.
Em resumo
O Windows 11 Pro é o sistema ideal para quem valoriza segurança, velocidade e produtividade. Com as chaves digitais disponíveis na VIP-URCDKEY, a ativação é rápida, económica e totalmente funcional. Atualize o seu PC, explore as novas ferramentas e mantenha-se protegido — com um simples código digital e o desconto TT20.
Este artigo conta com o apoio da VIP-URCDKEY na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.