CEO da Microsoft afirma: IA já é responsável por quase um terço do código da empresa

A inteligência artificial (IA) generativa está a assumir um papel cada vez mais proeminente no desenvolvimento de software nas grandes tecnológicas. Numa conferência recente, o líder da Microsoft, Satya Nadella, partilhou que 30% do código da gigante tinha sido escrito por IA.

Declarações de Satya Nadella na LlamaCon

Durante uma conversa informal com Mark Zuckerberg, CEO da Meta, na conferência LlamaCon organizada por esta última, Satya Nadella fez uma revelação notável.

Confrontado com a questão sobre a proporção de código gerado por IA na Microsoft atualmente, Nadella estimou que entre 20% a 30% do código presente nos repositórios da empresa foi, na sua perspetiva, "escrito por software", referindo-se à IA.

O dirigente da Microsoft aproveitou para matizar a informação: indicou que a eficácia da IA na geração de código não é uniforme em todas as linguagens de programação. Mencionou progressos mais acentuados em Python, contrastando com um avanço mais modesto em linguagens como C++.

Esta observação sublinha a complexidade e os desafios inerentes à aplicação desta tecnologia em diferentes contextos de desenvolvimento.

IA dentro da Microsoft, Meta e Google

Quando Nadella colocou a mesma questão a Mark Zuckerberg, o fundador e CEO da Meta confessou não possuir dados concretos sobre a percentagem de código gerado por IA dentro da sua organização.

Esta admissão contrasta com a posição da Google, outra rival de peso da Microsoft. Na apresentação de resultados financeiros da semana anterior, Sundar Pichai, CEO da empresa, havia afirmado que a IA já era responsável pela geração de mais de 30% do código.

Importa também recordar uma perspetiva mais a longo prazo partilhada anteriormente por Kevin Scott, CTO da Microsoft. Scott manifestou a expectativa de que, até 2030, uns impressionantes 95% de todo o código venha a ser gerado com o auxílio da IA.

Contudo, é fundamental interpretar estas percentagens com alguma reserva. A metodologia exata utilizada pela Microsoft e pela Google para quantificar o que constitui código "gerado por IA" versus código escrito tradicionalmente por programadores não foi detalhada. Como tal, embora os números sejam indicativos de uma tendência clara, a sua comparação direta deve ser considerada com prudência.

