Meta quer oferecer aos pais um “botão de desligar” para os seus chatbots de IA

A Meta anunciou um reforço dos controlos parentais para os seus assistentes de IA, numa altura em que estes se assemelham mais a "companheiros" digitais do que a simples ferramentas. Esta medida procura dar aos encarregados de educação maior controlo sobre as interações dos seus filhos adolescentes nas plataformas da empresa.

O compromisso da Meta

Face à crescente sofisticação dos chatbots de IA, que começam a assumir papéis de "companheiros" em vez de meros assistentes, a Meta está a desenvolver novas ferramentas de supervisão parental. A gigante tecnológica pretende implementar controlos que permitam aos pais bloquear ou filtrar personagens específicas de IA no Instagram e no Facebook.

Esta atualização expande as salvaguardas já aplicadas às "contas para adolescentes", que são as definições predefinidas para utilizadores com menos de 18 anos. Segundo a Meta, os encarregados de educação terão a opção de desativar completamente o acesso aos chatbots de IA ou, em alternativa, bloquear seletivamente personagens de IA individuais com as quais os seus filhos possam interagir.

Adicionalmente, a Meta planeia fornecer aos pais aquilo que descreve como "insights" - dados sobre os tópicos e temas que os menores discutem com estes companheiros de IA. A empresa alega que esta funcionalidade se destina a ajudar os pais a facilitar conversas sobre segurança online e IA de uma forma mais informada.

Calendário de lançamento

Os executivos da Meta, incluindo Adam Mosseri (líder do Instagram) e Alexander Wang (diretor de IA da Meta), afirmaram que estas mudanças refletem um esforço para apoiar os pais à medida que os seus filhos interagem com tecnologias digitais em constante evolução.

Reconhecemos que os pais já têm muito com que se preocupar no que diz respeito a navegar na Internet de forma segura com os seus adolescentes, e estamos empenhados em fornecer-lhes ferramentas e recursos úteis que lhes simplifiquem a vida, especialmente quando pensam em novas tecnologias como a IA.

Escreveram os responsáveis. Estes controlos parentais adicionais ficarão disponíveis numa fase inicial nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália no início do próximo ano.

A mais recente atualização da política da Meta surge num contexto de crescente escrutínio em torno da segurança dos sistemas de IA generativa, especialmente aqueles direcionados ou acessíveis a menores de idade.

A Meta afirma que os chatbots no Instagram serão impedidos de participar em discussões que referenciem automutilação, suicídio ou distúrbios alimentares. A empresa garante ainda que apenas discutirão tópicos considerados apropriados para a idade, como assuntos académicos e desporto. Conversas sobre romance ou temas sexualmente explícitos serão, alegadamente, barradas.

