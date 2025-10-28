PplWare Mobile

Amazon prepara-se para anunciar uma das maiores vagas de despedimentos da sua história

Autor: Rui Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    28 de Outubro de 2025 às 12:16

    Trabalho para o mesmo patrão à 31 anos, nunca passei pelo desemprego, mas tenho familiares e amigos que já passaram por esse pesadelo, eu lamento sempre que leio este tipo de noticias.

    • David Guerreiro says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:41

      Quando vives numa economia desenvolvida, é muito fácil encontrar logo outro emprego. Nestes casos a grande parte dessas pessoas são absorvidas por empresas concorrentes, ainda em crescimento. Em Portugal é que é quase uma certidão de óbito perder o emprego a partir de certa idade, pois é uma economia pequena e com pouca visão empresarial. Nos EUA dificilmente alguém fica 31 anos na mesma empresa, a pessoa facilmente muda para outra empresa que paga mais.

    • Zé Fonseca A. says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:42

      Estás a assumir que as pessoas que vão embora passam pelo desemprego, a grande maioria leva um cheque para casa pelos anos de serviço e encontra emprego às vezes a ganhar mais em menos de 1 mês

      • Manuel da Rocha says:
        28 de Outubro de 2025 às 15:15

        Isso é 99,9999999% FALSO.
        Só em cargos de gestão é que acontece. Nos trabalhos administrativos, gestão e vendas, é 100% certo, que vai perder 500 a 8000 euros, de salário mensal, ao entrar num novo emprego.
        A única coisa, que pode mudar, é ser uma daquelas empresas, que refere, que pagam 65000 milhões de euros, anualmente, em prémios de desempenho. 64500 milhões é para os dirigentes, os 500 milhões dividem pelos funcionários. É aí que podem receber, prémios maiores do que tinham, na outra empresa.

  2. TugAzeiteiro says:
    28 de Outubro de 2025 às 12:28

    Curiosamente os preços na Amazon, estão mês após mês, a subir e se for colocar o mesmo produto em plataformas tipo KuantoKusta, em algumas coisas, já não é assim tão competitivo. Em produtos de informática e comunicação, sim, agora o resto… Quanto aos despedimentos por causa da Ai… já sabemos que ia acontecer, mas o que falta perceber é quantas pessoas de iT (com ordenados superiores que os trabalhadores que despediram), terá a Amazon de contratar para que funcione em condições!

    • daniel says:
      28 de Outubro de 2025 às 13:27

      nao sabes como funnciona o dinheiro muito menos a inflacao!!

    • Max says:
      28 de Outubro de 2025 às 13:34

      Não é nos armazéns e no e-commerce que estão previstos os 30.000 despedimentos. A Reuters diz que vai ser na “divisão de gestão de recursos humanos, dispositivos e serviços; e Amazon Web Services”.

    • David Guerreiro says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:43

      Os preços da Amazon só são competitivos em algumas categorias, e em alguns produtos específicos. Na maioria dos casos são mais caros. Mas o grande appeal da Amazon é o pós-venda. Compras numa loja nacional, se houver algum problema é o ver se te avias, com a Amazon o cliente é sempre tido em muita consideração. É um dos grandes motivos pelos quais compro na Amazon, sei que enquanto cliente sou valorizado, coisa que não sucede em muitas das lojas nacionais (pelo menos nas grandes).

    • Zé Fonseca A. says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:43

      É tudo administrativos

  3. Artilheiro says:
    28 de Outubro de 2025 às 12:47

    Deviam começar, pelos Administradores.

  4. Factos says:
    28 de Outubro de 2025 às 12:48

    É voltar ás profissões mais elementares, são à prova do futuro.

  5. Max says:
    28 de Outubro de 2025 às 13:08

    Uma das subsidiárias do grupo Amazon é a Amazon Web Services (AWS) – o principal fornecedor de serviços de computação em nuvem.
    Teve um crash, em 20/10/2025, que interrompeu serviços ou causou falhas significativas que duraram 4 a 8 horas. As falhas no sistema DNS afetaram milhões de utilizadores e numerosos serviços, como:
    – Tecnologia e redes sociais: Snapchat, Signal, WhatsApp, Perplexity
    – Gaming e entretimento: Xbox, Fortnite, Apple TV
    – Serviços financeiros: Coinbase, Lloyds Bank, Bank of Scotland
    – Saúde e equipamentos inteligentes: camas inteligentes Eight Sleep e campainhas de portas Ring
    – Administração pública e educação: portais do governo do Reino Unido, serviços tributários e sistemas educativos.
    As camas inteligente dependem de serviços na cloud para funcionalidades avançadas como regulação automática da temperatura, ajustes de inclinação e monitorização do sono. Diversos clientes reportaram camas inclinadas sem possibilidade de ajuste, temperaturas acima dos 40ºC e alarmes durante a madrugada.
    O crash mostrou bem a dependência que, desde equipamentos inteligentes domésticos a serviços críticos, têm da infraestrutura centralizada da AWS, (especialmente da AWS US-EAST-1, na Virginia). A Amazon foi acusada de andar a despedir engenheiros e que os restantes, um dia destes, nem sabem funcionar com o sistema DNS.

    • Zé Fonseca A. says:
      28 de Outubro de 2025 às 14:49

      A culpa não é da AWS é das empresas que não sabem implementar redundância geográfica nos serviços cloud.
      Ter tudo em cima de uma AZ é como ter tudo no mesmo datacenter, se vierem umas cheias e inundarem o datacenter onde está aquela AZ como fazem?
      Parem de brincar aos ITs, é preciso criar arquitecturas resilientes, não é só colocar o serviço na cloud e esperar que tudo corra pelo melhor

