Amazon prepara-se para anunciar uma das maiores vagas de despedimentos da sua história
A Amazon está prestes a iniciar uma nova ronda de despedimentos, que poderá ser a maior desde o final de 2022. A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para otimizar a sua estrutura e reduzir os custos operacionais.
A dimensão da reestruturação
De acordo com informações avançadas pela Reuters, a nova vaga de despedimentos na Amazon poderá afetar até 30.000 trabalhadores dos seus quadros corporativos, com o processo a iniciar-se já esta semana. O principal objetivo desta medida é conter as despesas e reajustar a dimensão da força de trabalho, que cresceu exponencialmente durante o pico da procura na pandemia.
Caso estes números se confirmem, estaremos perante o maior corte de pessoal desde a reestruturação que eliminou cerca de 27.000 postos de trabalho entre o final de 2022 e o início de 2023.
Estes 30.000 cortes representariam quase 10% dos 350.000 colaboradores de escritório da empresa. Embora seja uma fração reduzida da sua força de trabalho global, que ronda os 1,55 milhões de pessoas, o impacto na estrutura corporativa será considerável.
A reestruturação não será uniforme, esperando-se que o impacto seja mais acentuado em divisões específicas. As fontes da Reuters indicam que os departamentos de Recursos Humanos (conhecido internamente como People Experience and Technology), a divisão de Dispositivos e Serviços e certas áreas operacionais serão os principais alvos.
É de notar que, nos últimos dois anos, a Amazon já tinha vindo a realizar cortes mais pequenos nestes mesmos setores, incluindo nas equipas de comunicação e de produção de podcasts. Os despedimentos que agora se iniciam sugerem, por isso, uma reorganização mais profunda da sua estrutura interna.
Andy Jassy tem uma estratégia para o futuro da Amazon
Desde que assumiu a liderança da Amazon há três anos, o CEO Andy Jassy tem vindo a implementar uma visão focada na eficiência. A sua estratégia passa por reduzir o que descreveu como uma "estrutura burocrática excessiva", diminuindo os níveis hierárquicos e, mais recentemente, promovendo a adoção de ferramentas de IA.
Em junho, Jassy já tinha antecipado que a evolução da IA levaria inevitavelmente a novos ajustes no pessoal, à medida que certas funções se tornassem automatizadas, permitindo à empresa focar-se em áreas de maior crescimento.
A comunicação interna destes despedimentos foi preparada com antecedência. As equipas de gestão receberam formação na segunda-feira para lidar com o processo de forma transparente e apoiar os colaboradores afetados.
Em contraste com esta redução de pessoal permanente, a Amazon prepara-se para a sua época mais movimentada do ano. A empresa anunciou que planeia contratar 250.000 trabalhadores temporários para reforçar as suas operações logísticas durante a temporada natalícia, um número em linha com os anos anteriores.
Mais detalhes sobre o impacto financeiro desta reorganização e as previsões para o final do ano são esperados na próxima quinta-feira, quando a Amazon apresentar os seus resultados do terceiro trimestre.
Trabalho para o mesmo patrão à 31 anos, nunca passei pelo desemprego, mas tenho familiares e amigos que já passaram por esse pesadelo, eu lamento sempre que leio este tipo de noticias.
Quando vives numa economia desenvolvida, é muito fácil encontrar logo outro emprego. Nestes casos a grande parte dessas pessoas são absorvidas por empresas concorrentes, ainda em crescimento. Em Portugal é que é quase uma certidão de óbito perder o emprego a partir de certa idade, pois é uma economia pequena e com pouca visão empresarial. Nos EUA dificilmente alguém fica 31 anos na mesma empresa, a pessoa facilmente muda para outra empresa que paga mais.
Estás a assumir que as pessoas que vão embora passam pelo desemprego, a grande maioria leva um cheque para casa pelos anos de serviço e encontra emprego às vezes a ganhar mais em menos de 1 mês
Isso é 99,9999999% FALSO.
Só em cargos de gestão é que acontece. Nos trabalhos administrativos, gestão e vendas, é 100% certo, que vai perder 500 a 8000 euros, de salário mensal, ao entrar num novo emprego.
A única coisa, que pode mudar, é ser uma daquelas empresas, que refere, que pagam 65000 milhões de euros, anualmente, em prémios de desempenho. 64500 milhões é para os dirigentes, os 500 milhões dividem pelos funcionários. É aí que podem receber, prémios maiores do que tinham, na outra empresa.
Curiosamente os preços na Amazon, estão mês após mês, a subir e se for colocar o mesmo produto em plataformas tipo KuantoKusta, em algumas coisas, já não é assim tão competitivo. Em produtos de informática e comunicação, sim, agora o resto… Quanto aos despedimentos por causa da Ai… já sabemos que ia acontecer, mas o que falta perceber é quantas pessoas de iT (com ordenados superiores que os trabalhadores que despediram), terá a Amazon de contratar para que funcione em condições!
nao sabes como funnciona o dinheiro muito menos a inflacao!!
Não é nos armazéns e no e-commerce que estão previstos os 30.000 despedimentos. A Reuters diz que vai ser na “divisão de gestão de recursos humanos, dispositivos e serviços; e Amazon Web Services”.
Os preços da Amazon só são competitivos em algumas categorias, e em alguns produtos específicos. Na maioria dos casos são mais caros. Mas o grande appeal da Amazon é o pós-venda. Compras numa loja nacional, se houver algum problema é o ver se te avias, com a Amazon o cliente é sempre tido em muita consideração. É um dos grandes motivos pelos quais compro na Amazon, sei que enquanto cliente sou valorizado, coisa que não sucede em muitas das lojas nacionais (pelo menos nas grandes).
É tudo administrativos
Deviam começar, pelos Administradores.
Devias começar por aprender a escrever.
É voltar ás profissões mais elementares, são à prova do futuro.
Sim, seremos todos canalizadores, electricistas, pedreiros, etc. Pleno emprego!
Não me parece.
Requalificação é a palavra de ordem
Uma das subsidiárias do grupo Amazon é a Amazon Web Services (AWS) – o principal fornecedor de serviços de computação em nuvem.
Teve um crash, em 20/10/2025, que interrompeu serviços ou causou falhas significativas que duraram 4 a 8 horas. As falhas no sistema DNS afetaram milhões de utilizadores e numerosos serviços, como:
– Tecnologia e redes sociais: Snapchat, Signal, WhatsApp, Perplexity
– Gaming e entretimento: Xbox, Fortnite, Apple TV
– Serviços financeiros: Coinbase, Lloyds Bank, Bank of Scotland
– Saúde e equipamentos inteligentes: camas inteligentes Eight Sleep e campainhas de portas Ring
– Administração pública e educação: portais do governo do Reino Unido, serviços tributários e sistemas educativos.
As camas inteligente dependem de serviços na cloud para funcionalidades avançadas como regulação automática da temperatura, ajustes de inclinação e monitorização do sono. Diversos clientes reportaram camas inclinadas sem possibilidade de ajuste, temperaturas acima dos 40ºC e alarmes durante a madrugada.
O crash mostrou bem a dependência que, desde equipamentos inteligentes domésticos a serviços críticos, têm da infraestrutura centralizada da AWS, (especialmente da AWS US-EAST-1, na Virginia). A Amazon foi acusada de andar a despedir engenheiros e que os restantes, um dia destes, nem sabem funcionar com o sistema DNS.
A culpa não é da AWS é das empresas que não sabem implementar redundância geográfica nos serviços cloud.
Ter tudo em cima de uma AZ é como ter tudo no mesmo datacenter, se vierem umas cheias e inundarem o datacenter onde está aquela AZ como fazem?
Parem de brincar aos ITs, é preciso criar arquitecturas resilientes, não é só colocar o serviço na cloud e esperar que tudo corra pelo melhor