E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo Renault 5 Monte Carlo, do quadriciclo elétrico ZETmobil, analisámos o Mini PC Chuwi UBox, e muito mais.

A Hyundai Motor Company revelou o novo Hyundai IONIQ 6 N no Goodwood Festival of Speed, um marco na jornada de eletrificação da Hyundai N. Desde as suas origens no desporto automóvel elétrico com o Pure ETCR até ao desenvolvimento de veículos elétricos preparados para pista, mas prontos para a estrada, a Hyundai N volta a redefinir os limites da eletrificação de alta performance com o lançamento do novo Hyundai IONIQ 6 N.

Por forma a eletrificar a indústria mineira, as empresas chinesas BYD e CATL irão colaborar com a BHP no desenvolvimento de baterias para equipamentos de mineração, máquinas e infraestrutura de carregamento rápido.

O cérebro humano é a estrutura mais complexa que conhecemos, mas será que, à semelhança de um computador, pode ficar sem espaço? A neurociência revela que o nosso sistema de memória funciona de uma forma muito mais dinâmica e sofisticada do que qualquer disco rígido.

A história automóvel passa incontornavelmente por este nome mítico na marca do losango. Ainda está bem marcado na memória de muitos a desportividade que transmite o nome Williams. Acudindo à indescritível lembrança de outrora, um concessionário holandês decidiu recriar o tal espírito no novo Renault 5. Infelizmente só há 25 unidades do Renault 5 Monte Carlo!

A Adidas acaba de apresentar uma nova variante das suas sapatilhas impressas em 3D, as Climacool, agora com atacadores. Este pequeno, mas significativo detalhe oferece aos utilizadores um ajuste mais personalizado, ao mesmo tempo que preserva a estética futurista e a tecnologia avançada que marcaram o modelo original.

Seja para produtividade, entretenimento ou multitasking profissional, o Mini PC Chuwi UBox promete combinar desempenho de topo com um formato compacto e silencioso. Com um processador AMD Ryzen 5 de nova geração, capacidade gráfica com suporte a ray tracing e conectividade avançada, o UBox afirma-se como uma solução versátil e poderosa para os dias de hoje. Veja a nossa análise.

A OpenAI revelou o seu novo produto, o ChatGPT Agent, que expande os limites do ChatGPT. A nova ferramenta vai além dos chatbots tradicionais e pode realizar tarefas complexas e multietapas de forma autónoma, utilizando um "computador virtual". Será este o assistente pessoal que tanto prometem?

Uma trotinete elétrica de 27 mil euros, concebida por engenheiros da Fórmula 1, promete acelerar mais rápido que um Tesla e ultrapassar os 160 km/h. Conheça a Turbo!

Hoje, principalmente nas cidades, qualquer veículo é válido para levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Importante é ser elétrico, económico e de fácil estacionamento. Dantes ninguém imaginava que a trotinete seria uma das opções mais usadas, mas hoje sabemos que milhares de pessoas se deslocam em duas pequenas rodas. Portanto, será que um dia iremos ver por cá algum quadriciclo elétrico ZETmobil?

Há pessoas que têm pavor a seringas e agulhas. Mas quando não há outro remédio! No entanto, um grupo de investigadores desenvolveram uma cápsula, um comprimido inovador capaz de administrar insulina e outros medicamentos habitualmente injetáveis, tornando o tratamento de doenças crónicas mais simples, menos invasivo e, potencialmente, mais acessível.

A tecnologia permite que o limite da inovação seja a imaginação. De facto, atualmente há gadgets para todos os gostos e com novidades que não param de nos surpreender. Sabia que existem óculos de natação com visor de Realidade Aumentada (RA) que vigia igualmente os sinais vitais do nadador?