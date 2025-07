Adidas lança versão com atacadores das suas sapatilhas impressas em 3D Climacool

A Adidas acaba de apresentar uma nova variante das suas sapatilhas impressas em 3D, as Climacool, agora com atacadores. Este pequeno, mas significativo detalhe oferece aos utilizadores um ajuste mais personalizado, ao mesmo tempo que preserva a estética futurista e a tecnologia avançada que marcaram o modelo original.

Adidas aposta num design evoluído, conforto reforçado

A primeira versão das Climacool, lançada em setembro de 2024 em quantidade limitada, apresentava-se como um modelo tipo slip-on, sem atacadores, com uma estrutura completamente impressa em 3D e com apenas uma opção de cor: branco sujo (off-white).

A estrutura era composta por uma grelha respirável, fabricada através de um processo de impressão aditiva, com grande destaque para a leveza e a rápida capacidade de secagem.

Contudo, apesar do conceito inovador, muitos utilizadores reportaram que o ajuste era demasiado justo, limitando o conforto para diferentes tipos de pé. A resposta da marca alemã surge agora com a nova versão Climacool Laced, que inclui uma língua e atacadores em preto, conferindo-lhe um ar mais próximo de umas sapatilhas tradicionais.

Desenvolvimento técnico e processo de fabrico

O fabrico dos Climacool continua a ser um feito técnico notável. A estrutura principal é criada como uma única peça através de um processo que demora aproximadamente 24 horas, envolvendo:

rotação (spinning),

cozedura (baking),

e compressão com polímeros de alta tecnologia.

A nova versão com atacadores introduz algumas diferenças subtis no design da parte superior, agora com ilhós impressos em 3D, que suportam os atacadores.

A língua e os próprios atacadores são, no entanto, aplicados posteriormente e não fazem parte da impressão original.

O resultado final mantém-se fiel à ideia de um calçado leve, respirável, rápido a secar e visualmente arrojado, mas agora com a vantagem de permitir um ajuste mais flexível e confortável.

Disponibilidade, preço e canais de compra

A versão Climacool Laced foi lançada oficialmente a nível global no dia 15 de julho de 2025, com distribuição inicial em lojas selecionadas da Adidas e revendedores autorizados. No entanto, as compras online estão restritas à plataforma Confirmed da própria marca.

Preço de venda: 160 euro), representando um acréscimo de 20 euros face ao modelo sem atacadores.

Em alguns mercados europeus, como França, houve um pré-lançamento exclusivo através da loja Solebox Paris, no final de junho.

Reações iniciais e impacto esperado

Os primeiros utilizadores e analistas apontam que a introdução dos atacadores resolve um dos principais problemas da versão anterior, o encaixe excessivamente apertado. A nova edição, mantendo todas as vantagens técnicas do modelo original, adapta-se agora a uma maior variedade de formatos de pé.

Visualmente, os Climacool Laced também ganham pontos: a adição da língua e dos atacadores em preto quebra a monotonia do off-white, aproximando-os de umas sapatilhas clássicas e tornando-os mais discretos para uso urbano diário.

Com esta nova iteração dos Climacool, a Adidas reforça o seu compromisso com a inovação tecnológica no setor do calçado desportivo, combinando estética arrojada, fabrico de ponta e funcionalidade aprimorada.

A inclusão de atacadores representa mais do que uma mudança de estilo, é um passo pragmático rumo à democratização das sapatilhas impressas em 3D, tornando-os mais confortáveis, usáveis e atrativos para o público em geral.