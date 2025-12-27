Polónia desenvolve “escudo invisível” capaz de neutralizar drones em segundos

A ameaça representada por drones não autorizados tem vindo a crescer, sobretudo em contextos militares, infraestruturas críticas e eventos públicos. A Polónia desenvolveu um “escudo invisível” para destruir drones em segundos.

STRATUS usa pulsos eletromagnéticos de alta potência

O sistema, conhecido como STRATUS, foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Tecnologia de Gdańsk e baseia-se no uso de pulsos eletromagnéticos de alta potência. Em vez de destruir fisicamente os drones, a tecnologia interfere diretamente com os seus componentes eletrónicos, provocando falhas irreversíveis nos sistemas de controlo, navegação e comunicação.

De acordo com os investigadores, o sistema já foi testado com sucesso em ambiente laboratorial e em cenários controlados. No entanto, ainda se encontra em fase de desenvolvimento e validação, não estando, para já, operacional no terreno.

Segundo referem os investigadores, o maior desafio técnico não esteve na criação do impulso eletromagnético, mas sim na gestão das tensões muito elevadas e das densidades de energia envolvidas de modo a assegurar condições de operação seguras.

A solução polaca junta-se a outras abordagens emergentes, como lasers de alta energia ou sistemas de guerra eletrónica, mas destaca-se pela rapidez de atuação e pelo reduzido impacto colateral. Se vier a ser adotada em larga escala, poderá redefinir a forma como Estados e organizações protegem o seu espaço aéreo de baixa altitude.