Qualcomm: 6G promete muito mais do que apenas velocidades explosivas

A Qualcomm revela a sua estratégia para o 6G, cujo lançamento comercial se aproxima rapidamente. Esta nova geração, como se verá, será mais do que apenas mais rápida. As promessas estão na mesa e em breve tudo será revelado.

O anúncio feito no MWC delineia um roteiro preciso para a implementação do 6G. A Qualcomm planeia demonstrar dispositivos pré-comerciais já em 2028, antes de um lançamento global no ano seguinte. Tal como acontece com o Wi-Fi 8, o objetivo é alcançar uma fiabilidade semelhante à de uma ligação com fios para aplicações sem fios complexas.

Que alterações traz o 6G em comparação com o 5G?

Para além das velocidades teóricas do 6G, que serão obviamente muito mais elevadas, o avanço tecnológico do 5G assenta em três pilares: conectividade, sensorização de ampla área e computação integrada. Ao contrário das redes atuais, o 6G utiliza rádios inteligentes capazes de percecionar o seu ambiente físico.

Isto possibilita a criação de "gémeos digitais" de objetos circundantes para otimizar o desempenho da rede em tempo real. Por exemplo, numa cidade inteligente, a rede poderia detetar a presença de veículos num parque de estacionamento ou coordenar o tráfego de drones a voar a baixa altitude sem o auxílio de câmaras, bastando para isso analisar como as ondas se refletem nos objetos.

Velocidades muito acima do que temos agora

Outra grande contribuição é a integração nativa de redes não terrestres. Graças à tecnologia mmWave NTN, o 6G possibilitará uma conectividade global por satélite acessível diretamente a partir de qualquer smartphone, sem equipamento especial, garantindo cobertura mesmo nas zonas mais remotas.

Desde robôs humanoides a novos dispositivos de IA, esta arquitetura permite o surgimento de casos de utilização impossíveis nos dias de hoje. O 6G dará um apoio massivo à IA "agente", onde os assistentes pessoais gerem autonomamente tarefas complexas em setores como a saúde e a educação.

O 6G será integrado em muitos dispositivos. Além dos smartphones e PCs conectados, estará presente em óculos de realidade aumentada (XR), smartwatches e também em novos formatos, como pendentes com IA. Para os profissionais, o 6G vai impulsionar o desenvolvimento de robôs humanoides e veículos autónomos capazes de comunicar instantaneamente com o ambiente que os rodeia. Sim, já estamos no futuro.