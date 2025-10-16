Recebeu uma SMS a dizer que lhe vão cortar a energia? É fraude

Recebe uma mensagem supostamente de uma entidade que fornece energia, água ou telecomunicações solicitando que regularize rapidamente os valores em dívida sob pena de o serviço ser cortado. Fique alerta! É provável que esteja perante uma fraude.

O Banco de Portugal está a alertar os utilizadores para uma SMS que solicita que pague faturas em atraso para que não lhe cortem a energia.

Como funciona o esquema fraudulento?

#1 Contacto de suposta entidade fiável ou pessoa conhecida

Recebe uma mensagem, um e-mail ou uma chamada supostamente de um prestador de serviços (como energia, água ou telecomunicações), de uma transportadora ou até de uma entidade pública, como a Autoridade Tributária ou órgãos de polícia criminal.

Também pode ser contactado por alguém que diz ser um familiar ou amigo seu, ainda que utilize um meio de contacto que não reconhece (número, conta nas redes sociais ou e-mail que não correspondem ao habitual), ou por alguém que conheceu online.

#2 Criação de uma situação credível e urgente

É-lhe apresentada uma situação credível que exige um pagamento imediato. Por exemplo, recebe uma suposta notificação do prestador de um serviço como água ou energia, alertando para a existência de uma dívida que deverá regularizar para que o respetivo serviço não seja interrompido. Outros motivos de contacto incluem a necessidade de pagar uma taxa para que uma encomenda não seja devolvida, ou até o pagamento de uma multa ou de uma dívida fiscal, com consequências graves em caso de atraso.

#3 Pressão emocional

A estratégia do burlão é provocar urgência e medo, para que se sinta sob pressão e não tenha tempo para confirmar a informação ou para refletir. Pode haver ameaças de corte de serviços essenciais, processos legais ou multas de elevado valor, mas também apelos à confiança pessoal em nome de familiares ou amigos que enfrentam uma emergência.

#4 Indicação de um meio de pagamento

O objetivo deste tipo de burla é convencê-lo a realizar um pagamento, pelo que lhe será rapidamente indicado qual o método de pagamento a utilizar e qual o valor a transferir.

Podem pedir-lhe que pague via referência Multibanco, transferência para um IBAN, por MB WAY, ou até através de links que imitam sites oficiais, entre outros meios de pagamento.

Como se pode proteger deste tipo de burlas?

#1 Desconfie de pedidos urgentes

Não ceda à urgência e analise o pedido que recebeu com cuidado.

Esteja atento a outros sinais de tentativas de burla, além do recurso à pressão emocional, como erros de linguagem, informação muito despersonalizada ou utilização de um meio de contacto que não é o habitual.

Entidades legítimas não exigem pagamentos imediatos por SMS, e-mail ou WhatsApp, sob pena de consequências graves, como a penhora dos seus rendimentos.

#2 Confirme a origem do pedido

Se receber um aviso para regularizar uma dívida ou efetuar um pagamento em falta, confirme a informação no site da entidade ou utilize outro meio de contacto oficial.

Se receber um pedido de dinheiro de alguém que diz ser seu amigo ou familiar, contacte-o através do número de telefone que conhece ou através de outro meio de contacto habitual.

Nunca utilize o número de telefone ou e-mail que o contactou nem aceda ao site da entidade através de links disponibilizados na mensagem ou no e-mail que recebeu. Estes links podem direcioná-lo para uma página falsa, ainda que aparentemente legítima, pelo que deve sempre digitar o endereço eletrónico do site a que pretende aceder.

#3 Em caso de dúvida, não faça nenhum pagamento

Em caso de dúvida, não faça nenhum pagamento nem forneça dados pessoais sem confirmar que o pedido que recebeu é genuíno.

Ao realizar o pagamento solicitado, confirme sempre a identidade do destinatário.

É possível identificar o destinatário em vários tipos de operações de pagamento, incluindo nos pagamentos com MB WAY, antes de confirmar a operação. Se o nome do destinatário não corresponder ao nome que esperava, não avance com o pagamento sem esclarecer a situação.

E não se esqueça:

Em caso de dúvida, não partilhe dados pessoais; Contacte imediatamente o seu banco ou outro prestador de serviços de pagamento se detetar, na sua conta, movimentos que não autorizou;

Se for vítima de fraude, denuncie a situação ao órgão de polícia criminal mais próximo (PSP, GNR ou PJ) ou ao Ministério Público.