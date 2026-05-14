IberianQCI: Portugal lidera nova era das comunicações quânticas na Península Ibérica
Hoje, 14 de maio de 2026, arrancou oficialmente nas instalações da Infraestruturas de Portugal o projeto IberianQCI, uma iniciativa estratégica no âmbito do EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), que pretende reforçar a segurança digital europeia através de tecnologia quântica.
Liderado e coordenado por Portugal, com financiamento do Connecting Europe Facility, o IberianQCI representa a infraestrutura de comunicações quânticas do sudoeste europeu, criando uma ponte tecnológica entre Portugal e Espanha para integrar ambos os países na futura rede europeia de comunicações quânticas.
Futuro das comunicações seguras na Europa passa também por Portugal
O projeto IberianQCI surge como uma peça central na construção da EuroQCI, uma rede pan-europeia desenhada para proteger dados sensíveis e infraestruturas críticas contra futuras ameaças, incluindo ataques potenciados por computadores quânticos.
O consórcio reúne algumas das mais relevantes entidades científicas, tecnológicas e de telecomunicações da Península Ibérica, incluindo:
- Indra Espaço
- Infraestruturas de Portugal
- IP Telecom
- Instituto de Telecomunicações
- Altice Labs
- Instituto Superior Técnico
- Telefónica
- Universidad Politécnica de Madrid
- CSIC
- ICFO Barcelona
- Centro de Supercomputación de Galicia
- Universidade de Vigo
Ligações terrestres e espaciais para comunicações ultra seguras
O principal objetivo passa por interligar as infraestruturas nacionais PTQCI (Portugal) e EuroQCI Spain, através de:
- Ligações terrestres transfronteiriças entre Lisboa, Valença e Vigo
- Instalação de nós confiáveis para distribuição segura de chaves quânticas
- Segmentos espaciais com estações ópticas em:
- Madrid
- Barcelona
- Sul de Portugal
Estas estações permitirão ligação ao satélite demonstrador EAGLE-1 e, futuramente, à constelação europeia SAGA.
Demonstração prática no arranque oficial
Durante o kick-off, será ainda realizada uma demonstração tecnológica de uma videochamada segura, protegida por:
- Chaves provenientes da rede PTQCI
- Máquinas de cifra nacionais
Esta demonstração pretende mostrar, de forma prática, como a tecnologia quântica pode ser aplicada em cenários reais de comunicações seguras.
Com o IberianQCI, Portugal assume uma posição de destaque na construção da próxima geração de infraestruturas digitais seguras da Europa.
Num momento em que a cibersegurança ganha importância estratégica global, este projeto coloca o país na linha da frente da inovação tecnológica, preparando a Europa para um futuro onde a proteção da informação será cada vez mais crítica.