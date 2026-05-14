IberianQCI: Portugal lidera nova era das comunicações quânticas na Península Ibérica

Hoje, 14 de maio de 2026, arrancou oficialmente nas instalações da Infraestruturas de Portugal o projeto IberianQCI, uma iniciativa estratégica no âmbito do EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), que pretende reforçar a segurança digital europeia através de tecnologia quântica.

Liderado e coordenado por Portugal, com financiamento do Connecting Europe Facility, o IberianQCI representa a infraestrutura de comunicações quânticas do sudoeste europeu, criando uma ponte tecnológica entre Portugal e Espanha para integrar ambos os países na futura rede europeia de comunicações quânticas.

Futuro das comunicações seguras na Europa passa também por Portugal

O projeto IberianQCI surge como uma peça central na construção da EuroQCI, uma rede pan-europeia desenhada para proteger dados sensíveis e infraestruturas críticas contra futuras ameaças, incluindo ataques potenciados por computadores quânticos.

O consórcio reúne algumas das mais relevantes entidades científicas, tecnológicas e de telecomunicações da Península Ibérica, incluindo:

Indra Espaço

Infraestruturas de Portugal

IP Telecom

Instituto de Telecomunicações

Altice Labs

Instituto Superior Técnico

Telefónica

Universidad Politécnica de Madrid

CSIC

ICFO Barcelona

Centro de Supercomputación de Galicia

Universidade de Vigo

Ligações terrestres e espaciais para comunicações ultra seguras

O principal objetivo passa por interligar as infraestruturas nacionais PTQCI (Portugal) e EuroQCI Spain, através de:

Ligações terrestres transfronteiriças entre Lisboa, Valença e Vigo

Instalação de nós confiáveis para distribuição segura de chaves quânticas

Segmentos espaciais com estações ópticas em: Madrid Barcelona Sul de Portugal



Estas estações permitirão ligação ao satélite demonstrador EAGLE-1 e, futuramente, à constelação europeia SAGA.

Demonstração prática no arranque oficial

Durante o kick-off, será ainda realizada uma demonstração tecnológica de uma videochamada segura, protegida por:

Chaves provenientes da rede PTQCI

Máquinas de cifra nacionais

Esta demonstração pretende mostrar, de forma prática, como a tecnologia quântica pode ser aplicada em cenários reais de comunicações seguras.

Com o IberianQCI, Portugal assume uma posição de destaque na construção da próxima geração de infraestruturas digitais seguras da Europa.

Num momento em que a cibersegurança ganha importância estratégica global, este projeto coloca o país na linha da frente da inovação tecnológica, preparando a Europa para um futuro onde a proteção da informação será cada vez mais crítica.