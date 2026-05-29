O Spotify tem mais uma novidade: tesourar para partilhar

O Spotify continua a procurar as melhores opções para os seus utilizadores. Agora, trouxe uma solução para poder partilhar “recortes” nos podcasts. Veja como se faz.

Partilhar momentos chave do que ouve

A mais recente atualização do Spotify traz uma pequena, mas muito útil, funcionalidade para qualquer dispositivo móvel. Contudo, resolve um dos maiores problemas quando se trata de partilhar conteúdo com os amigos.

A partir de agora, quando se estiver a ver ou a ouvir um podcast no Spotify, um novo botão aparecerá na parte inferior. Tem o formato de uma tesoura e serve para criar um clip da parte do podcast que está a reproduzir.

O Clip ajudará na partilha de podcasts

Isto servirá para que se possa partilhar esta parte com um amigo sem ter de enviar o vídeo todo e depois dizer-lhe onde está a informação que queria partilhar.

Após pressionar o novo botão, será aberta uma interface de edição, onde se poderá selecionar a parte do podcast que lhe interessa, guardar esse excerto e partilhá-lo com quem quiser.

Isto para que vejam apenas essa parte e não um vídeo de 2 horas no qual teriam de procurar a informação. Estes excertos também são guardados na sua biblioteca do Spotify, pelo que pode utilizar esta funcionalidade para armazenar excertos de podcasts de que gosta, ideias de conteúdo ou qualquer outra coisa que possa imaginar.

Corte cirúrgico no vídeo

Já não se precisa de partilhar link e o minuto exato em que falam sobre o que interessa. Basta recortar essa parte e guardar.

O Spotify anunciou que esta nova forma de cortar, guardar e partilhar excertos estará disponível a partir de hoje para todas as contas. Isto significa que não importa se ouve podcasts com uma subscrição mensal ou gratuitamente com anúncios: poderá tocar no ícone da tesoura para criar estes vídeos curtos, guardá-los e partilhá-los.

O mais curioso, no entanto, é que esta funcionalidade foi copiada diretamente do YouTube. Isto embora a Google a tenha desativado há alguns dias porque, aparentemente, quase ninguém a utilizava.

Agora, chega ao Spotify para resolver um problema que todos nós já enfrentámos em algum momento e para continuar a expandir a aplicação com todo o tipo de funcionalidades, incluindo para quem não paga pelo serviço premium.