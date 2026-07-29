Tal como a Starlink, a Amazon também quer ligar smartphones a partir do espaço

A Amazon pretende ligar dispositivos móveis a partir do espaço, graças a uma nova constelação de 5.105 satélites. O objetivo da gigante do comércio eletrónico: possibilitar a conectividade mesmo em áreas remotas. Segue assim os passos da Starlink e quer oferecer um serviço direto e pronto a ser usado, em qualquer lugar.

Amazon quer ligar smartphones a partir do espaço

A Amazon acaba de apresentar um pedido à FCC para lançar uma nova constelação de satélites em órbita baixa da Terra, concebida para fornecer serviço via satélite direto para dispositivos móveis, para chamadas de voz, mensagens, dados e serviços de emergência. Segue os passos do seu sistema de internet por satélite Leo e pretende ligar os nossos smartphones, mesmo nas zonas mais remotas.

No total, a Amazon planeia implantar mais de 8.000 satélites no espaço nos próximos anos. Com este novo serviço, a Amazon quer simplesmente ligar dispositivos móveis a partir do espaço para levar a conectividade a áreas sem cobertura de telemóvel. Caso este pedido seja aprovado, a Amazon contará com duas estratégias complementares para ligar smartphones e outros dispositivos móveis a partir do espaço.

Primeiro, a gigante do e-commerce planeia implementar uma nova constelação de 5.105 satélites até 2028. Segundo, a Amazon anunciou em abril passado a sua intenção de adquirir a Globalstar. Se esta aquisição for concretizada, a Amazon poderá tirar partido da rede de satélites da operadora americana e manter o seu acordo para fornecer serviços de satélite diretos aos dispositivos Apple.

Quer seguir a Starlink e oferecer um serviço global

Em paralelo, a Amazon anunciou a sua intenção de estabelecer parcerias com operadores de redes móveis para oferecer um serviço de satélite direto para dispositivos, semelhante à parceria entre a Starlink e a T-Mobile. A gigante do comércio eletrónico também planeia solicitar a utilização de frequências alocadas à rede de satélites Iridium fora dos Estados Unidos, como na Europa.

A Amazon especifica que os seus serviços de internet por satélite para dispositivos móveis complementarão o seu serviço de internet por satélite Leo. A constelação Leo tem atualmente cerca de 396 satélites em funcionamento. A Amazon pretende implementar 3.200 satélites para operar o seu sistema de internet por satélite. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas a Amazon afirma estar pronta para o lançar em breve.

Além disso, serão lançados 5.105 satélites até 2028 para ligar dispositivos móveis a partir do espaço. A Amazon planeia, assim, lançar aproximadamente 8.000 satélites para o espaço nos próximos anos, aproximando-se gradualmente dos 10.000 satélites lançados pela Starlink. Claro que a competição será feroz. Resta saber se este serviço de conectividade direta via satélite para dispositivos móveis estará disponível na Europa.