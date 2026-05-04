Fisco lança alerta para todos por causa de e-mails e SMS fraudulentos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) voltou a alertar os contribuintes para a circulação de e-mails e mensagens SMS fraudulentas que utilizam indevidamente o nome da instituição para enganar cidadãos.

Estas comunicações falsas incluem normalmente links maliciosos e fazem parte de esquemas de phishing, cujo objetivo é roubar dados pessoais, fiscais ou bancários.

Como identificar mensagens falsas?

A AT relembra que as suas comunicações oficiais seguem regras muito específicas:

Apenas envia e-mails com endereços terminados em @at.gov.pt

Nunca envia links por e-mail ou SMS para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais

Nunca solicita pagamentos através de links enviados por mensagens ou correio eletrónico

Caso receba uma mensagem suspeita, o mais seguro é não clicar em qualquer ligação nem fornecer informações.

Como consultar comunicações oficiais da AT

As comunicações enviadas centralmente pela AT estão disponíveis no Portal das Finanças, onde os contribuintes podem aceder com segurança a todas as mensagens.

Para as consultar, basta iniciar sessão, autenticar-se e, no ​​menu lateral, selecionar a opção “Comunicações".

A AT apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de e-mails e SMS e que têm os seus contactos (e-mail e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças.​